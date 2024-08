Inaugurado en León un nuevo complejo de laboratorios de ciberseguridad

La ciudad española de León acogió un acontecimiento histórico en materia de seguridad digital. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá inauguró el nuevo Complejo de Laboratorios de Ciberseguridad. Este proyecto, realizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ha sido fruto de una inversión de 7 millones de euros.



Este proyecto es especialmente importante para España, ya que el número de robos de datos en España es el más elevado de Europa. El país ocupa el tercer puesto mundial en este parámetro, sólo por detrás de Estados Unidos y Rusia.

Singularidad e importancia del nuevo complejo

El Complejo de Laboratorios de León es un centro avanzado de investigación y desarrollo en ciberseguridad. Su singularidad radica en los siguientes aspectos:

- el complejo es una de las dos únicas instalaciones de este tipo que existen en España; - está dotado de equipos de última generación para la investigación experimental; - permite ensayar dispositivos para comprobar que cumplen las normas europeas de ciberseguridad; - crea oportunidades de cooperación con empresas tecnológicas punteras.

La apertura de este complejo refuerza significativamente la posición de España en el campo de la seguridad digital a nivel internacional.

Objetivos y perspectivas de desarrollo

La principal tarea del nuevo complejo de laboratorios será probar diversos dispositivos para comprobar su conformidad con el Reglamento de la UE sobre ciberresiliencia. Esto es especialmente relevante en el contexto del creciente mercado del Internet de las Cosas y el número cada vez mayor de dispositivos conectados.

Félix Barrio, Director General de INCIBE, destacó las siguientes perspectivas para el complejo:

- la ampliación de la plantilla debido a la creciente demanda de los servicios del laboratorio; - la construcción prevista de una segunda torre del edificio del instituto para principios del próximo año; - aumento de la capacidad de investigación gracias a la financiación del Plan de Transformación, Recuperación y Sostenibilidad.

El éxito del laboratorio dependerá en gran medida de la participación activa de fabricantes y distribuidores en el proceso de ensayo y certificación de dispositivos.

Qué esferas de Internet en España están más expuestas a hackers y estafadores

Los millones de casos de piratería informática y fraude registrados en España entre abril y junio afectan, según los expertos, a la mayoría de las áreas. Tradicionalmente son atacadas las cuentas bancarias y otros instrumentos financieros, diversos servicios de entretenimiento, cuentas en redes sociales y otros recursos web que son utilizados activamente por los españoles.

Impacto en el desarrollo de la ciberseguridad en España

La inauguración del nuevo complejo de laboratorios INCIBE en León marca un hito importante en el desarrollo de la ciberseguridad en España. Este acontecimiento pone de relieve la importancia estratégica de esta industria para el país y demuestra su preparación para afrontar los retos actuales en materia de seguridad digital.

El Ministro Escrivá destacó el papel de INCIBE en la implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la nueva Estrategia de Inteligencia Artificial. Se hará especial hincapié en la lucha contra la ciberdelincuencia mediante tecnologías de inteligencia artificial.

El nuevo complejo de laboratorios no sólo reforzará la posición de León como centro de investigación en ciberseguridad, sino que también contribuirá significativamente al desarrollo de la economía digital española en su conjunto. La creación de esta infraestructura demuestra la visión a largo plazo del Gobierno y su voluntad de invertir en tecnologías avanzadas para asegurar el espacio digital del país.