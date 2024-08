El ‘mierdado’ Zapatero

Pido disculpas por el título, pero no es un error. No he querido escribir mediador, que es lo que Zapatero dice que es. Pero sí he utilizado las mismas letras colocadas en otra disposición para definirlo. Porque Zapatero es un siniestro personaje que, después de dejar a España hecha unos zorros, presta ayuda a un mandatario que tiene a su país (Venezuela) al borde del descalabro total.

¿Qué hace Zapatero en Venezuela? ¿Quién le ha llamado? No tengo ni pajolera idea, pero sospechas infinitas. Porque este tipo, que hablaba de un solo abuelo (¿) y cobra de nuestro presupuesto como si lo hubiera hecho bien, no es ni sombra de lo que somos los españoles. Si todos fuéramos como él, España sería un infierno.

Él se ocupa ahora -seguramente con una buena retribución y a gastos pagados- en engañar a los pobres venezolanos. Como si ellos no tuvieran suficiente sufrimiento con el impresentable dictador Nicolás Maduro Moros. ¡Qué asco!