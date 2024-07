​Avanza el aborto

Giorgia Meloni, primera ministra italiana, derrotó a Emmanuel Macron, presidente de Francia, en la pasada reunión y declaración conjunta del G7, al no incluir el aborto en la declaración. Sea o no por la presencia del Papa Francisco en esa cumbre, es una buena noticia omitir el aborto, aunque hay que recordar que sí se incluyó en la declaración de Hiroshima.



Puede ser casual o no, pero Macron incluyó el aborto como derecho en la Constitución hace unos meses, ante la sorpresa de muchos. Para garantizarlo a nivel constitucional y que no le sea nada fácil a un Gobierno francés posterior legislar en contra, o suprimir el derecho.

Hay muchas teorías sobre ese interés desmedido de Macron por garantizar el aborto. Desde la mera intencionalidad de ganar votos en sectores de izquierdas hasta la abonada a la fuerza francesa y mundial y diversos grupos de presión mundiales, que mueven los hilos de los cinco continentes, para diseñar un mundo a su medida e intereses: Francia, por su historia, que fuera la pionera en incluir el aborto en la Constitución, precisamente Francia.