Pablo Herrera: “Nos ha tocado agarrar la arena y aguantar la presión para ganar”

El castellonense Pablo Herrera, junto a su compañero Adrián Gavira, fue uno de los grandes protagonistas después en su segundo partido a la pareja francesa Krou-Gauthier por 2 a 1. Tras imponerse en el primer set (23-21), cayeron por idéntico resultado en el segundo parcial. En el tercer set, lograron vencer al equipo rival (15-8), al calor y a la afición local.



Después de ganar un partido así, imagino que contentos ¿no?

Sí, muy contentos. Al final hemos disfrutado muchísimo este partido, no solo por la victoria, sino por nuestro juego. Aunque no es el de siempre, ya parece que va un poco mejor. Con la grada en contra, nos ha gustado muchísimo jugar así con todo el público gritando y la Torre Eiffel de fono. La verdad es que hemos tenido un ambiente espectacular.

La última vez que jugaron con el público en contra en los Juegos Olímpicos, fue contra Bruno y Allison cuando quedaron eliminados en Río, en Copacabana. ¿Qué tan importantes son ese tipo de experiencia para gestionar la presión como hoy?

Bueno, sabemos que hay que aguantar, ahí nos tenemos que agarrar a la arena y aguantar la presión tanto de los jugadores como del público. Y la verdad que estábamos muy contentos porque lo hemos hecho muy bien. Hemos aguantado en segundo set, tuvimos que ganar el partido en el tercero.

¿Cómo se plantea el siguiente partido ante Estados Unidos?

Sabemos que es un equipo que fastidia mucho en cada bloque. Se mueven muy bien atrás, son buenos en bloqueo y en defensa. Creo que vamos a tener que presionar en el saque. Pero bueno, ahora tenemos unos días de descanso para soltar esta tensión que ahora mismo sentimos. El partido de hoy era muy importante. Si no lo ganábamos teníamos muy pocas opciones de seguir adelante, así que creo que tenemos una gran oportunidad para ganarle a Estados Unidos y seguir soñando.

Aunque están acostumbrados, hoy hizo mucho calor y mucha humedad. ¿Cómo se sintieron?

Hoy tuvimos mucho calor. Cuando hemos perdido el segundo set, nos tocó agarra la arena y apretar. Hemos aguantado muy bien, lo hemos podido ganar. Por momentos, el cansancio y el calor hace que te vengas abajo, pero por suerte hemos ganado.

Después de dos partidos, ¿en qué nivel creéis que estáis?

Yo creo que vamos por buen camino. Creo que en cuanto consigamos soltarnos un poco más, iremos mejorando nuestro juego. Todavía cometemos algunos errores impropios de nosotros, de nuestra experiencia o de nuestro nivel. Pero yo creo que, poco a poco, esperamos ir subiendo nuestro nivel.

Media Sport Press Agency