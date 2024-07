«Una Elfina», de Pompeyo del Valle: o la contramirada a los valores que se extravían en la sociedad

«Un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo» —Albert Camus.

Es bien sabido, tanto por propios y ajenos, que la posmodernidad nos ha llevado arrastras en cuanto a los valores morales a lo interno de nuestra sociedad. Quizá, este fenómeno no sea propio de esta época, pero, sin duda alguna, es cuando más se ha profundizado esta herida social, que hemos heredado a través de los años y que, al parecer, no está dispuesta a salir de nuestros contextos en sociedad y en nuestros espacios más íntimos en la familia, en donde parece ser, ya ha infectado de una forma terriblemente espantosa.



Lo anterior, me llevó a recordar el momento en el que la licenciada Inia Flamenco me comentó que vendrían a El Progreso, Yoro, junto con el equipo de trabajo de la maravillosa «Red de Bibliotecas Públicas de Honduras» a impartir un taller de cuento a los estudiantes del Centro de Educación Pedro P. Amaya en la Biblioteca Pública de nuestra ciudad. Con la licenciada Inia hablamos por un tiempo sobre la pedagogía que se ofrece en el taller, la cantidad de elementos para dinamizar la lectura y del texto que se trataba, para mí grata sorpresa de «Una Elfina» del legendario escritor hondureño Pompeyo del Valle. La obra en cuestión, es un texto en el que el autor nos relata los caminos de oscuridad que acechan dentro de la sociedad y de cómo al entrar en estos, nos extraviamos tanto que, nos vamos perdiendo hasta vernos retratados en seres inimaginables y, en ocasiones, bastante arrogantes y ofensivos.

Luego de eso, con la licenciada Inia y el equipo de la Red de Bibliotecas Públicas de Honduras, acordamos la fecha y la hora para recibir a los estudiantes y después tuvimos un espacio para comentar sobre la importancia de acercar a los jóvenes a la lectura y al oficio de escribir. Nos despedimos, pero siempre nos mantuvimos en comunicación hasta que el día se nos llegó y como el tiempo se nos va tan rápido así como la vida; en un abrir y cerrar de ojos, el reloj nos dio la hora pactada y todos estábamos puntuales a la cita y listos para recibir a los chicos, que llegarían con toda la energía a conocer la obra, a empaparse de la pedagogía del taller y también; a recordar que son los valores morales puestos en práctica, los que salvarán de la decadencia a nuestra sociedad.



El taller dio inicio a la hora pactada con una cantidad notable de estudiantes del quinto y sexto grado del Centro de Educación Pedro P. Amaya, quienes llegaron en compañía de la profesora Mirian Euseda y algunas madres voluntarias que, acompañaban la actividad en aras de también conocer la literatura nacional. La licenciada Inia Flamenco dio la bienvenida en conjunto con el equipo de la «Red de Bibliotecas Públicas de Honduras» y la directora de la Biblioteca Pública en la ciudad de El Progreso, Yoro, para posteriormente entrar de lleno al taller y al análisis detallado del cuento del escritor Pompeyo del Valle.

En unos cuantos minutos la licenciada Inia y sus compañeros de trabajo se habían apoderado de aquel escenario en la Biblioteca Pública Juan Ramón Molina en El Progreso, Yoro, y entre gestos, interpretaciones precisas, movimientos exactos y otro tipo de ademanes los estudiantes estaban disfrutando de la magnífica explicación e interpretación que se estaba impartiendo de ese cuento, que es también, una tremenda y dosificada moraleja sobre la vida y los cambios que sufren las personas; cuando el poder los consume y los arrastra hacia el más opaco camino dentro de la sociedad. Después, el taller fue transitando por análisis y reescrituras que los estudiantes debían realizar para de manera posterior, hacer una dramatización del hombre enfermo de poder y la «Elfina» quien le había tendido su mano cuando sus momentos y miedos más bajos se le habían presentado.

La jornada terminó con los estudiantes dando su criterio e interpretaciones sobre la lectura del cuento de Pompeyo del Valle, además de que; pudimos apreciar una breve transmisión de un bien trabajado cortometraje realizado por los estudiantes de la Carrera de Literatura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa y para acompañar esa energía de aprendizaje surgieron algunas opiniones por parte de los maestros y las autoridades de la Biblioteca Pública Juan Ramón Molina que estuvieron presentes hasta el final de la actividad. Por mi parte, me despedí de los estudiantes y las autoridades presentes para luego acercarme al equipo de trabajo de la «Red de Bibliotecas Públicas de Honduras» y no dejar pasar la oportunidad de agradecerles por mirar a El Progreso, Yoro, y traer tan productivo taller que nos dejó un cúmulo de emociones encontradas y la sensación de que un día, ellos volverán nuevamente; a compartir junto con nosotros, para seguir llevando a las juventudes la fuerza y el mensaje de la palabra escrita.