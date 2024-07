DS 4 Antoine de Saint Exupéry, inspirado en su novela “Correo Sur”

“Para existir, necesitas realidades que duren”

Coincidiendo con el 80 aniversario de su desaparición en un vuelo de reconocimiento sobre la costa mediterránea, DS Automobiles rinde homenaje al escritor francés Antoine de Saint Exupéry con una colección inspirada en su obra literaria en todos los modelos de su gama. El DS 4 participa en esta iniciativa con una versión de alta gama que incorpora detalles basados en su novela “Correo Sur”, que narra la vida de los pilotos que se encargaban de los vuelos postales a principios del siglo XX. Audaces pioneros que abrieron vías de comunicación y establecieron las bases del mundo interconectado en el que vivimos.



“Somos dueños de las cosas cuando las emociones nos responden”

La emoción y las sensaciones son las grandes protagonistas en el diseño del DS 4 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY. Esta serie especial incorpora detalles y acabados exclusivos que la convierten en objeto de deseo para los coleccionistas. El interior llama la atención por la tapicería, con el aspecto y el tacto inconfundible del cuero marrón nappa Criollo, rematado con el detalle de una doble costura en tonalidades Criollo y Terre de Cassel. Este revestimiento, que también está presente en elementos como los paneles de las puertas, es un guiño a los asientos de los aviones las décadas de 1920 y 1930, la gran pasión, junto a la escritura, de Antoine de Saint Exupéry. De este modo, su espíritu nómada y aventurero se traslada a los automovilistas de hoy.

La figura y la obra del autor de “El Principito” está muy presente en múltiples elementos como su firma en el salpicadero o el dibujo de un avión y la frase “las estrellas miden las verdaderas distancias”, que dejó plasmada en su primera novela, “Correo Sur” (Courrier Sud). Incluso el color “Night Flight”, presente en la oferta de tonos de carrocería y en la tapa del buje de las ruedas, calzadas con las llantas diamantadas Sevilla de 19”, es un guiño a “Vuelo Nocturno” (Vol de Nuit), uno de sus trabajos más reconocidos.

Todo ello en un automóvil como el DS 4, que no pasa inadvertido en el segmento C Premium por su diseño innovador que conjuga rasgos estilísticos tan diferentes como la elegancia de las berlinas, el aire aventurero de los SUV o el espíritu deportivo de fastbacks y coupés. Con una anchura de 1,83 metros y grandes llantas de 720 milímetros, con una longitud compacta de 4,40 metros y una altura de techo de 1,47 metros, las dimensiones del DS 4 son un excelente punto de partida para lograr una presencia imponente. Su silueta es única en el segmento. Combina proporciones compactas, aerodinámica, fuerza, y eficiencia.

“La luna es la mejor de las luces”

En el frontal del DS 4 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY, una innovadora firma luminosa brilla con luz propia. Los faros cuentan con el sistema DS MATRIX LED VISION que combina iluminación matricial y direccional. Se complementan con luces de día formadas por dos líneas de LED a cada lado. Los DS WINGS unen los faros a la rejilla central. En la zaga, los pilotos traseros son la culminación de un diseño espectacular, gracias a un novedoso efecto progresivo en forma de escamas grabadas con láser. El complemento perfecto para la luneta trasera, que llama la atención por estar muy inclinada y por incorporar la serigrafia “Reflective Design”, una demostración exterior del reconocido “savoir faire” de la marca. En el interior, la iluminación ambiental indirecta personalizable hace destacar los elementos más singulares del habitáculo, además de crear una atmósfera única.



“El azul del cielo llena todos los vacíos”

Fiel al compromiso de DS Automobiles con el medio ambiente, el DS 4 ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY ofrece una gama de motores que destacan por su eficiencia y sostenibilidad. Estrena la nueva motorización HYBRID 136 autorrecargable, que toma como base el propulsor gasolina PureTech 1.2 de tres cilindros, reconocido por su fiabilidad y bajo consumo.

Esta tecnología permite arrancar silenciosamente utilizando solo energía eléctrica, conducir sin emisiones de CO2 y recurrir al motor de gasolina si se requiere más potencia. El modo “cero emisiones” permite un funcionamiento más silencioso, así como una comodidad inigualable y una conducción suave. En recorridos urbanos puede utilizarse durante más del 50% del trayecto. Estos avances se traducen en una reducción de casi el 15% en materia de consumo (1,2 litros menos de combustible necesarios para recorrer 100 kilómetros) y un descenso de 27 gramos por kilómetro de CO2 a 112 gramos por kilómetro. En ciudad, la reducción del consumo es de hasta el 38%.

