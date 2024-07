Un aliado estratégico para las pymes en su proceso de implementar la IA Generativa

La implementación de la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los desafíos más significativos para todo tipo de empresas, ya que esta tecnología ha despertado tanto temores como dudas sobre su potencial.

En ese sentido, Sapinn es una consultoría con mentalidad de startup que destaca que, aunque muchas organizaciones siguen sin atreverse a implementar esta herramienta tecnológica disruptiva, en realidad empezar a usar IA no es tan difícil como puede parecer a simple vista.

Cabe destacar que esta firma ofrece servicios enfocados en acompañar a las pymes españolas en cómo usar la IA Generativa y cómo aplicarla en su sistema de trabajo, con el propósito de alcanzar una mayor productividad y efectividad del negocio, agilizar la automatización de los procedimientos rutinarios y obtener una reducción de costes, entre otras cosas.

¿Cuáles son las principales dudas y preocupaciones de las pymes españolas respecto a cómo usar la IA Generativa?

En este aspecto, puede haber distintos tipos de preocupaciones, pero podríamos englobarlo en las siguientes:

Falta de comprensión, que deriva en miedo por desconocimiento. En Sapinn hemos visto que hay muchos clientes que eran muy escépticos, y después de pasar por uno de nuestros procesos, no quedaba escepticismo y todo eran ganas de seguir aprendiendo.

Empleo, después de tantas películas de ciencia ficción, lo normal es pensar que como poco la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Eso a día de hoy no va a pasar, y es que en todo caso, una persona que sepa utilizar inteligencia artificial podría llegar a quitar trabajos.

Privacidad, la verdad es que esta es una de las mayores preocupaciones y con razón, si no usas las herramientas adecuadas, los datos que la IA reciba podrían ser usados para entrenar un modelo nuevo con esa información, por lo que hay que tener cuidado con qué información se le da y utilizar las herramientas de forma adecuada para que esto no pase.

Calidad, si no empleas las herramientas adecuadas y no las utilizas de la manera adecuada, con una primera toma de contacto usando la IA se suele pensar que no está al nivel.

¿Qué tan costoso puede resultar la implementación de la IA en una empresa?

En verdad para una empresa usarla, IA puede ser tan caro como ellos quieran, pero no debe ser así. La clave está en ir paso por paso y aprovechar las inversiones millonarias que han hecho las grandes tecnológicas, por lo que puedes utilizar una tecnología de millones de dólares por unos pocos euros.

¿Qué desventajas sufrirán las empresas que no den el salto a la inteligencia artificial?

Las empresas que no adopten la inteligencia artificial seguirán trabajando al mismo ritmo que ahora, pero se quedarán atrás en comparación con la competencia que aumentará su productividad significativamente. Trabajar sin IA será como arar un campo a mano frente a hacerlo con un tractor: mucho más lento y costoso.

Además, la implementación y el uso de la IA requieren tiempo y aprendizaje continuo. Las empresas que comiencen a utilizarla ahora obtendrán una ventaja competitiva sobre aquellas que lo hagan cuando ya sea imprescindible.

¿Cuál es el primer paso que debe dar una organización para utilizar la IA de forma positiva para el negocio?

Hay dos claves para que una organización utilice la IA de manera eficaz, todo esto basándonos en los casos de éxito que hemos visto y vivido:

Primero, contar con profesionales especializados en IA que proporcionen la información y experiencia necesaria. El tiempo de los empleados es limitado y deben centrarse en sus procesos del día a día para acelerar el proceso y evitar errores.

Segundo, es crucial que haya impulsores internos del uso de IA. Estos pueden ser cualquier miembro del equipo interesado en la IA y en contacto constante con las diferentes áreas de la empresa. Un grupo abierto dedicado a la IA, aunque sea pequeño, facilita el avance rápido al identificar y fomentar oportunidades para aplicar IA en distintos procesos.

Este enfoque dual, combinando expertos externos en IA con impulsores internos, asegura una adopción eficiente y alineada con los objetivos estratégicos de la empresa.

¿En qué consiste el servicio ofrecido por Sapinn?

Sapinn acompaña a pymes de forma segura a usar la IA. En función del estado y tipo de empresa, será más interesante un servicio u otro. Para esto, normalmente nos suelen contactar y tenemos una primera conversación sin ningún compromiso en la cual le recomendamos los próximos pasos.

¿Qué soluciones de IA Generativa ofrece Sapinn a los clientes?

En Sapinn, trabajamos con las mejores herramientas del mercado, hay casos en los que simplemente hay que enseñar a utilizarlo y cuál utilizar, y hay otros en los cuales el cliente necesita una solución personalizada donde desarrollamos con las tecnologías actuales la solución que necesitan.

¿En cuánto tiempo una empresa se puede adaptar a la implementación de esta tecnología en su negocio?

Implementar IA generativa en un negocio no es una carrera de velocidad, es una de resistencia porque van saliendo novedades y los casos de uso en una empresa son muchos. No es activar un botón, es un cambio de mentalidad, en vez de ponerse a hacer directamente una tarea de la manera convencional, destinar unos minutos a ver cómo se puede optimizar esa tarea con IA es muy valioso.

¿Cuáles son los mayores beneficios que pueden obtener las pymes al utilizar la IA Generativa?

O poder hacer más cosas con el mismo tiempo o hacer las mismas cosas mejor, o hacer las mismas cosas en más tiempo.

En definitiva, la implementación de la inteligencia artificial de manera efectiva en las empresas resulta más sencilla de lo que parece cuando se cuenta con la disposición, capacidad de adaptabilidad y la metodología dinámica de aliados especializados en cómo usar la IA, como Sapinn.