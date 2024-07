Will Smith, invitado especial de la Gala Starlite Marbella

El próximo domingo 4 de agosto, la Gala Starlite celebrará su 15 aniversario con una noche llena de sorpresas, arte y solidaridad; cuya misión es recaudar fondos para ofrecer oportunidades reales de desarrollo, formación e inclusión a aquellas personas, familias y comunidades que más lo necesitan.

Una noche muy especial homenajeando a México, uno de los principales países donde Fundación Starlite desarrolla su labor filantrópica de la mano de la Fundación Niños en Alegría, fundada hace más de 20 años por Alejandra Alemán y Sandra García-Sanjuán, presidenta de la Fundación Starlite. Sus anfitriones Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, volverán a reunir en Marbella a numerosas personalidades públicas, importantes empresarios, reconocidos filántropos y artistas nacionales e internacionales que les apoyan en esta misión.



El actor Will Smith será el invitado de honor, por su dedicación y compromiso con causas que han generado un impacto positivo expansivo en comunidades alrededor del mundo.

La Gala Starlite reconoce la labor social de personalidades públicas con un sólido compromiso social que, a través de su fama influencia y poder mediático, ayudan activamente a los más desfavorecidos.

Las personalidades reconocidas con el Premio Solidario Gala Starlite 2024 por ser un ejemplo y un referente, demostrando un compromiso profundo y constante con la mejora de nuestra sociedad, así como su influencia positiva y lucha incesante por un mundo más justo y equitativo. La Labor que hace cada uno de ellos es una fuente de inspiración para todos nosotros y un testimonio de cómo la popularidad y la fama puede ser un poderoso vehículo para el cambio social. Este galardón es un testimonio a su constante dedicación y contribuciones significativas a diversas causas humanitarias:

*CARLOS VIVES, por su destacada contribución a través de su propia Fundación Tras la Perla en la promoción cultural, mejora de la calidad de vida y revitalización de su ciudad natal, Santa Marta; promoviendo el desarrollo sostenible y la inclusioìn social. Tambieìn destacamos tu iniciativa impulsando proyectos clave como la conservacioìn de cuencas hiìdricas en colaboracioìn con The Nature Conservancy y el Banco Interamericano de Desarrollo, y la reduccioìn de la contaminación plaìstica en alianza con Plastic Oceans International. Ademaìs, su colaboracioìn con el Banco de Desarrollo de Ameìrica Latina (CAF) ha sido crucial, proporcionando alimentos a personas en situacioìn de vulnerabilidad, demostrando tu compromiso continuo con las causas humanitarias en Ameìrica Latina. Adicionalmente, su trabajo como Embajador de Buena Voluntad para UNICEF y tu apoyo a diversas causas medioambientales y educativas han tenido un impacto significativo, como ha sido la Beca Carlos Vives, otorgada por la Fundacioìn Cultural Latin Grammy, este año además ha sido nombrado la Persona del Año por los Grammy Latinos.

*CAYETANA GUILLÉN CUERVO, por su firme compromiso con la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista. Su valiente testimonio en el documental “Mapa a Pandataria”, no solo resalta tu fortaleza personal, sino que tambieìn subraya tu dedicacioìn a visibilizar y enfrentar los traumas que muchas mujeres han sufrido en silencio. Ademaìs, como Presidenta de la Academia de las Artes Esceìnicas, has utilizado la plataforma para abogar por la igualdad de geìnero en el sector cultural, enfatizando la necesidad de una lucha conjunta entre hombres y mujeres para erradicar las desigualdades. Su activa participacioìn en iniciativas y debates puìblicos ha sido crucial para mantener el tema de la igualdad en la agenda cultural y social de EspanÞa. Su labor no se limita a su activismo personal. A traveìs de su trabajo en televisioìn y teatro, ha promovido una mayor comprensioìn y empatiìa hacia las viìctimas de violencia machista, usando tu visibilidad para dar voz a aquellos que maìs lo necesitan.

*INDIA MARTÍNEZ, por su trayectoria no solo como artista sino también como defensora de los derechos humanos y apoyo a los más desfavorecidos ha sido ejemplar. A lo largo de los años, hemos observado con admiración cómo ha utilizado su plataforma para sensibilizar y promover causas de vital importancia, tales como el apoyo a la Infancia y la Educación: Su involucramiento con organizaciones que promueven la educación y el bienestar de niños en situaciones vulnerables ha proporcionado esperanza y oportunidades a innumerables jóvenes. También Su trabajo incansable en la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres ha sido fundamental para la concienciación y el empoderamiento de muchas. Además de su compromiso con campañas y proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de comunidades desfavorecidas y su apoyo a iniciativas de sostenibilidad ambiental demuestran su profundo sentido de responsabilidad social. Sin olvidar la promoción de la Cultura y el Arte a través de su música y su activa participación en eventos culturales, ha contribuido significativamente a la preservación y difusión de la cultura y el arte, inspirando a nuevas generaciones.

*MARGARITA VARGAS DE BORBÓN, su compromiso y generosidad han tenido un impacto profundo y positivo en nuestra sociedad. Destacando el apoyo a la Educación: Su esfuerzo incansable para proporcionar recursos educativos y oportunidades a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad ha sido crucial para abrirles puertas hacia un futuro mejor. Tambien su participación activa en campañas de salud y bienestar ha mejorado la calidad de vida de muchas personas, destacándose por su trabajo en la prevención y tratamiento de enfermedades. Y su compromiso con diversas organizaciones benéficas ha proporcionado asistencia y alivio a comunidades necesitadas, reflejando su profundo sentido de solidaridad y humanidad.

*PUPI ZANETTI, por su incansable trabajo a través de Fundación PUPI para mejorar las condiciones de vida de los niños en situación de vulnerabilidad en Argentina, proporcionando educacioìn, salud y oportunidades de desarrollo. Tu dedicacioìn ha movilizado recursos esenciales e inspirado a la comunidad a apoyar esta noble causa. Ademaìs, su trayectoria en el Inter de Milaìn ha sido un ejemplo de profesionalismo, liderazgo y eìtica de trabajo. Como embajador de buena voluntad de la FAO, ha utilizado su plataforma para abogar por la erradicacioìn del hambre y la pobreza, mostrando un compromiso profundo y constante con la mejora de nuestra sociedad.

Además, la Gala contará de nuevo con actuaciones musicales, se sumarán también el trío sevillano Los Alpresa.

La Gala será conducida por el gran Carlos Latre, y la embajadora internacional de Starlite, Valeria Mazza en esta mágica velada bajo las estrellas, manteniendo encendida la chispa de la solidaridad a través de la emocionante subasta, en la que se podrán adquirir increíbles obras de arte, así como experiencias únicas.

“La Fundación Starlite lleva 15 años celebrando la Gala Starlite, y durante este tiempo se ha ido creando una gran familia, formada por personas inspiradoras con una calidad humana extraordinaria, que tienen un poder mediático de sensibilización y transformación infalible (las redes sociales de las personalidades y artistas que nos respaldan superan los 1.000 millones de seguidores), y combinado con el apoyo de grandes empresarios, y el respaldo de la prensa que nos da la visibilidad, tengo la convicción de que entre todos podemos generar un tsunami de solidaridad y juntos podemos construir un mundo mejor”, declara Sandra García-Sanjuán, Presidenta de la Fundación Starlite.