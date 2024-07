El arte del selfi: la pasión por el autorretrato moderno

El selfi, esa fotografía que uno mismo se toma con una cámara, generalmente de un teléfono móvil, ha revolucionado la manera en que nos retratamos y compartimos nuestra vida cotidiana. Este artículo explora el origen, la evolución, los riesgos y las curiosidades detrás del selfi, así como consejos prácticos para mejorar nuestras propias fotos.





Origen del selfi: el primer autorretrato fotográfico

Aunque el término selfi es un neologismo moderno, el concepto de autorretrato no lo es. La primera fotografía de un autorretrato se atribuye a Robert Cornelius, un pionero de la fotografía estadounidense, quien en 1839 se tomó una foto que es considerada el primer selfi de la historia. Cornelius se retrató en su tienda familiar de lámparas en Filadelfia, utilizando una cámara de daguerrotipo. El proceso fue mucho más laborioso que el actual, requiriendo varios minutos de exposición.

La popularización del selfi en la era digital

Con la llegada de las cámaras digitales y, posteriormente, de los teléfonos inteligentes, el acto de tomar un selfi se volvió accesible y casi instantáneo. Sin embargo, fue con el surgimiento de las redes sociales que el selfi encontró su verdadero auge. Plataformas como Facebook, Instagram y Snapchat permitieron a los usuarios compartir sus autorretratos de manera masiva y en tiempo real.

En 2013, el término "selfie" fue nombrado Palabra del Año por el Oxford English Dictionary, reflejando su impacto global. Desde entonces, ha habido un aumento exponencial en la cantidad de selfis compartidos en redes sociales, con la etiqueta #selfie acumulando miles de millones de publicaciones en Instagram.

Los peligros de los selfis arriesgados

Si bien los selfis suelen ser inofensivos, hay una creciente preocupación por los riesgos asociados con los selfis peligrosos. En la búsqueda de la foto perfecta, algunas personas han adoptado comportamientos extremos y peligrosos, a menudo en lugares altos o en situaciones arriesgadas. Desafortunadamente, esto ha llevado a accidentes trágicos.

Según un estudio publicado en el Journal of Family Medicine and Primary Care, entre 2011 y 2017, se comunicaron más de 250 muertes relacionadas con selfis en todo el mundo. Las causas más comunes incluyen caídas desde grandes alturas, ahogamientos y accidentes de tráfico. Estos incidentes subrayan la importancia de la precaución y la sensatez al tomarse selfis.



Consejos para sacar un buen selfi

Tomar un buen selfi puede parecer sencillo, pero hay ciertos trucos y técnicas que pueden mejorar significativamente la calidad de la foto. Aquí hay algunos consejos prácticos:

- Buena iluminación: La luz natural es tu mejor amiga. Intenta posicionarte frente a una fuente de luz, como una ventana, para evitar sombras no deseadas y resaltar tus mejores rasgos. - Ángulo favorable: Encuentra tu mejor ángulo experimentando con diferentes posiciones de la cámara. Suele ser efectivo sostener el teléfono ligeramente por encima del nivel de los ojos para un aspecto más favorecedor. - Fondo apropiado: Un fondo limpio y ordenado ayuda a que el selfi sea más atractivo. Evita fondos desordenados o que distraigan. - Expresión natural: Sonreír de manera natural suele resultar en mejores selfis. Relájate y sé tú mismo. - Usa el temporizador: Si quieres evitar el brazo extendido en la foto, utiliza el temporizador de la cámara para preparar mejor la toma. - Edición moderada: Un retoque ligero puede mejorar tu selfi, pero evita los filtros excesivos que pueden hacer que la imagen parezca artificial.

Curiosidades y detalles interesantes

El ‘selfie stick’: Inventado en 2005 por Wayne Fromm, el "selfie stick" se popularizó enormemente en la década de 2010, permitiendo a los usuarios tomar selfis desde ángulos más amplios y con mayor comodidad.

Selfis en el espacio: Los astronautas también se han unido a la moda del selfi. La astronauta de la NASA, Karen Nyberg, se tomó un famoso selfi en la Estación Espacial Internacional en 2013, con la Tierra como fondo.

Récord de selfis: En 2014, la actriz Ellen DeGeneres rompió el récord del selfi más retuiteado en Twitter durante la ceremonia de los Premios Óscar, con una foto que incluía a varias estrellas de Hollywood.

Museos de selfis: La popularidad del selfi ha llevado a la creación de museos dedicados a esta práctica. El Museo del Selfie en Los Ángeles ofrece exposiciones interactivas que celebran el fenómeno cultural del selfi.



Más que una simple foto

El selfi es más que una simple foto; es una forma de autoexpresión y una manera de conectar con otros en la era digital. Aunque es importante ser consciente de los riesgos y practicar la seguridad al tomar selfis, esta actividad puede ser una forma divertida y creativa de documentar nuestras vidas.