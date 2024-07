Las cosmetólogas de Byoode y Perricone MD y las directoras dermocosméticas de Medik8 y de Rosalique advierten de que los glúteos pueden dar pistas del daño solar de la piel

La diferencia entre la piel de los glúteos y de otras regiones marca el grado de fotoenvejecimiento y sirve para adivinar las futuras manchas y arrugas "Todo el mundo quiere tener ‘el culo del verano’: firme, tonificado, sin piel de naranja… y es que este atributo corporal es, cada vez más, uno de los puntos más atractivos a la hora de fijarnos en alguien, sobre todo cuando va en speedos o bikini. Lo que no sabías es que, quizás, el culo pueda revelarte cómo y cuánto vas a envejecer en los próximos años. El estado de la piel de los glúteos sirve para medir los niveles de fotoenvejecimiento. Cuanto más diste la calidad de esta zona con respecto a la de otras partes del cuerpo, más pronunciado será ese fotoenvejecimiento", explica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Omorovicza. Ahora bien, ¿cómo se mide todo esto? ¿En base a qué se debe regirnos para preocuparnos o no? Las expertas hablan para poner luz.

Los glúteos, la piel más sana del cuerpo

"¿Verdad que los glúteos suelen estar más pálidos? Esto se debe, evidentemente, a que lo solemos llevar protegido -salvo que seamos asiduos del nudismo-. Esa protección es clave y hace que la piel de los glúteos suele tener mucha más calidad. Tiende a presentar menos daño por estar menos fotoexpuesto a la radiación", comenta Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode.

Esa calidad se suele traducir en "un tejido mucho más repulpado, con mayores niveles de colágeno y elastina y con mayor firmeza, más allá de que se pueda tener o no celulitis", añade Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. Y es cierto que la piel de los glúteos, además de estar más pálida, "presenta menos manchas y menor grado de fotoenvejecimiento", sostiene Marta Agustí, directora dermocosmética de Boutijour.

El culo como indicador de las futuras arrugas

La causa de que la piel de los glúteos esté tan sana es sencilla: no toma el sol. "El mayor causante del envejecimiento de la piel es el sol y la exposición a él. La radiación provoca cadenas de radicales libres que se asocian a una mayor producción de pigmento y a la aparición de manchas, así como a las cascadas de pérdida de colágeno, que se traducen en arrugas y surcos marcados y en un tejido con un inferior grado de sostén", precisa Raquel González, que es cosmetóloga y directora técnica de la firma Perricone MD.

Y aquí es donde hay que fijarse. "Aunque aún seamos jóvenes, si al comparar la piel de los glúteos junto con la de otras áreas, como el rostro, el escote o los brazos, se ven diferencias, este es un indicador fundamental de un daño solar que, a la larga, se traducirá en un envejecimiento pronunciado", apostilla Sole Urritia, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme.

Es decir: cuanta más diferencia veas entre ambas zonas, más hay que preocuparse. Atrás quedaron los días en los que queríamos presumir de la marca del bañador, porque cuanto más pronunciada sea, "más posibilidades se tienen de tener manchas, arrugas y patologías mucho más severas", añade Isabel Reverte, directora dermocosmética de Rosalique.

La solución: más SPF y más antioxidantes

Para evitarlo, se tiene que ser muy precavidos con el sol, fomentando una protección continua desde ahora y apoyando que nuestros jóvenes se protejan, ya que "la mayoría del daño solar se produce antes de los 18 años en casi toda la población. Esto ocurre porque en la infancia la piel es más sensible y, además, solemos llevarla menos protegida y pasamos más horas al aire libre", opina Natalia Abellán, directora dermocosmética de Ambari.

Entonces, hay que aplicar SPF diariamente y "reaplicarlo cada dos horas de media, esto es algo que no se debe pasar. La radiación está presente todo el año y muchos tipos de rayos, como la luz azul, traspasan las ventanas y las nubes", añade Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode.

Aparte, "debemos completar la rutina con antioxidantes que refuercen la capacidad de la piel para reaccionar ante el sol y que sean capaces de evitar esas cadenas de radicales libres, culpables del envejecimiento prematuro. Idealmente, deberíamos aplicarlos por vía tópica, pero también con suplementación", sostiene Sole Urrutia, de Advanced Nutrition Programme. "Ingredientes como la vitamina C, la astaxantina o la vitamina E serán fundamentales para poder prevenir estos daños", concluye la experta.

