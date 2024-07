El fútbol femenino, protagonista en los Juegos Olímpicos de París 2024

El fútbol femenino será protagonista en los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde el 25 de julio hasta el 10 de agosto, la selección española hará vibrar a todo el país en búsqueda de una medalla para ampliar el medallero nacional. Además, por primera vez en la historia y en sus ocho ediciones, la edición femenina clausurará el fútbol en esta competición.

El mayor evento deportivo del mundo Los Juegos Olímpicos de París 2024 están a la vuelta de la esquina. Durante las próximas semanas, las miradas del mundo estarán pendientes del mayor evento deportivo del mundo que, cada cuatro años (aunque a causa de la pandemia los últimos fueron hace tres), congrega a los mejores deportistas de casi todas las disciplinas imaginables, en una única competición. Entre todas estas estrellas estará, por primera vez en la historia, la selección española de fútbol femenino que, además, parte como una de las principales opciones de medalla de la delegación nacional.

La capital francesa acoge la edición número XXXIII de las Olimpiadas y, el fútbol femenino estará presente por 8ª vez en el cartel olímpico. Desde que entró por primera vez en los Juegos de Atlanta de 1996, se ha mantenido de manera consecutiva hasta llegar a París. La final del próximo 10 de agosto que se celebrará en el Parque de los Príncipes, buscará a las sucesoras de Canadá, actuales campeonas, que intentarán repetir título. Por su parte, España buscará continuar con su reinado actual en el fútbol mundial y seguir con su triunfal racha en la que encadena título de Campeona del Mundo y de la UEFA Women's Nations League.

Palmarés de los Juegos Olímpicos Atlanta 1996: Oro: Estados Unidos / Plata: China / Bronce: Noruega

Sidney 2000: Oro: Noruega / Plata: Estados Unidos / Bronce: Alemania

Atenas 2004: Oro: Estados Unidos / Plata: Brasil / Bronce: Alemania

Pekín 2008: Oro: Estados Unidos / Plata: Brasil / Bronce: Alemania

Londres 2012: Oro: Estados Unidos / Plata: Japón / Bronce: Canadá

Río 2016: Oro: Alemania / Plata: Suecia / Bronce: Canadá

Tokio 2020: Oro: Canadá / Plata: Suecia / Bronce: Estados Unidos

35 partidos y 12 equipos en competición La competición, formada por 12 equipos, se organiza en tres grupos, de los cuales saldrán 8 clasificadas para jugar los cuartos de final: las dos primeras clasificadas de cada grupo y las dos mejores terceras. En total, se jugarán 35 partidos divididos en 7 sedes: París, Burdeos, Nantes, Lyon, Marsella, Niza y Saint Etienne. Los grupos han quedado divididos de la siguiente forma:

A. Francia, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda.

B. EEUU, Zambia, Alemania y Australia.

C. España, Japón, Nigeria y Brasil.

El hecho de que solo participen 12 países hace que estar entre las clasificadas suponga un esfuerzo gigante. Además de Francia, anfitriones, solo dos equipos europeos tenían cabida en el torneo y el de España, como campeón de la Nations League, se ganó esta plaza. También tiene especial dificultad para las jugadoras entrar en las convocatorias de sus países, ya que a diferencia de otras competiciones como puede ser un Mundial o la Eurocopa (donde pueden ir 23 o hasta 25 convocadas), para la cita olímpica solo había hueco para 18 jugadoras. Es por ello que desde Be Player se sienten orgullosos de que Lucía García haya sido seleccionada y pueda disfrutar de una experiencia de este calibre.

¿Cuándo y dónde se podrá ver a Lucía y a España? J.1: 25 de julio a las 17:00 horas | España - Japón | Stade de la Beaujoire (Nantes)

J.2: 28 de julio a las 19:00 horas | España - Nigeria | Stade de la Beaujoire (Nantes)

J.3: 31 de julio a las 17:00 horas | España - Brasil | Stade de Bordeaux (Burdeos)

Cuartos: 3 de agosto | rival y estadio TBC - *en caso de clasificarse

Semis: 6 de agosto | rival y estadio TBC - *en caso de clasificarse

Bronce: 9 de agosto | rival y estadio TBC - *en caso de clasificarse

Final: 10 de agosto | rival y estadio TBC - *en caso de clasificarse

Virginia, comentarista de lujo Además, la representación de Be Player en estos Juegos Olímpicos de París 2024 no se queda en Lucía ni en los terrenos de juego. Virginia Torrecilla estará comentando para Eurosport - Max todo el fútbol.

Max y Eurosport son la casa de los Juegos Olímpicos en España y emitirán más de 3.600 horas de contenido olímpico en directo en TV y streaming, del 26 de julio al 11 de agosto.

Una experiencia para seguir creciendo como comunicadora y para disfrutar de otra manera de unas Olimpiadas, algo que también se merece. Imposible perdérselo.

