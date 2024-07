​El servicio a España

El discurso institucional que el Rey Felipe VI pronunció en el acto conmemorativo de los diez años de su coronación, hace ya algo más de mes, pienso que no debe pasar inadvertido. Felipe VI insistió en que sus decisiones en estos diez años se han regido por la Constitución y sus valores, “a los que me he ceñido, y me ceñiré siempre”, afirmó. Valores que, para el Rey, “son guía para el ejercicio de mis funciones, también en el plano personal y moral, como expresión profunda de mi respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo”, acabó recordando.