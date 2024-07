Curiosidades de los Juegos Olímpicos que seguro que no conocías

Tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, la llegada de París 2024 es el primer gran evento deportivo que se podrá disfrutar de forma real en todos los estadios y escenarios de competición. Esta vez el mundo va a poder acompañar a los mejores atletas mundiales. Si eres un fanático o una fanática de este evento y presumes de saberlo todo, te retamos a que sigas leyendo. Por su gran variedad de deportes y desafíos, los Juegos Olímpicos es el evento favorito de las mejores casas de apuestas deportivas. En este artículo te contamos algunas curiosidades desconocidas por la mayor parte del público. ¿Cuántas sabrás?

Las medallas están hechas de plata, incluso las de oro

¿Sabías que, pese a decir que son de oro, las medallas de los ganadores están hechas principalmente de plata? Desde 1912 es así, y solo se les añade una capa de 6 gramos del metal más codiciado para cumplir con los estándares olímpicos. Cada condecoración pesa aproximadamente 590 gramos, por lo que, si fuesen de oro íntegramente, cada una valdría más de 25 mil euros. De hecho, al comienzo de las olimpiadas modernas, solo se entregaban medallas de plata. Se empezó a premiar a los tres primeros atletas a partir de 1904 en los Juegos de Saint Louis, Estados Unidos.

Sólo se cancelaron los Juegos en tres ocasiones

Desde que se realizan los Juegos Olímpicos de la era moderna, sólo se han cancelado tres veces: en 1916, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y en 1940 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, los Juegos Olímpicos de 1940 deberían haberse celebrado en Tokio. La oportunidad para los japoneses llegaría recién en 1964, en donde mostraron varias innovaciones como el tren bala (Shinkansen) y todo el crecimiento de posguerra.

Sólo se postergaron en una ocasión

Las olimpiadas de Tokio 2020 han sido las primeras en aplazarse y celebrarse en un año diferente (2021) al previsto inicialmente. Este aplazamiento es un recordatorio de la resiliencia y adaptabilidad de los Juegos Olímpicos ante circunstancias extraordinarias. Sin embargo, fueron unos juegos bastante atípicos, pues había muchos controles sanitarios y aislamiento, sumado a que casi no participó público en las tribunas.

Condecoraciones con el año incorrecto

Otra curiosidad relacionada con el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tiene que ver con los premios. El Comité Olímpico decidió que, aunque se celebrarán en 2021, las olimpiadas mantendrían el nombre del año anterior y, por lo tanto, en las medallas también. Esta decisión se tomó para evitar el enorme coste económico y medioambiental de cambiar todos los materiales.

Deportes de invierno en verano

Aunque ahora sólo puedes ver a los patinadores sobre hielo participando en los Juegos de Invierno (que se celebran intercalados con los de verano cada dos años), este deporte y el hockey sobre hielo comenzaron en competiciones de verano. Como las olimpiadas invernales no nacieron hasta 1928, ambos deportes se incluyeron en los programas de 1908 y 1920 junto al resto de disciplinas olímpicas.

Reivindicaciones políticas en los Juegos

Puede parecerte que uno de los misterios de las olimpiadas es la forma en la que todos los países participantes son capaces de dejar sus diferencias a un lado para participar en un evento, pero nada más lejos de la realidad. Durante las olimpiadas de México, en 1968, Tommie Smith y John Carlos hicieron una reivindicación política haciendo el saludo de Black Power mientras recibían sus medallas. Además, Peter Norman, ganador de la plata, les apoyó en sus reivindicaciones sujetando la declaración de los derechos humanos.

En 1976, varios países africanos decidieron no participar en los juegos de Montreal como respuesta a la renuncia de Canadá a sumarse al boicot en contra del apartheid en Sudáfrica. En 1980, fueron los estadounidenses quienes renunciaron a acudir a las olimpiadas de Moscú como respuesta a la invasión rusa en Afganistán. Y en 1984, le tocó el turno a Rusia de renunciar a la invitación a las olimpiadas de Los Ángeles.

Los colores de los aros olímpicos

El encargado de diseñar los anillos fue el barón Pierre de Coubertin. Eligió los colores negro, rojo, amarillo, azul y verde porque al menos uno de esos tonos aparece en las banderas de todos los países del mundo. Además, los aros están entrelazados como símbolo de la unión y la cooperación.

“Tarzan” participó de los Juegos Olímpicos

El actor Johnny Weissmüller interpretó a Tarzán, pero antes de comenzar su carrera en Hollywood se destacó como nadador olímpico. No solo consiguió 5 medallas de oro, sino que también batió 67 récords mundiales y fue el primer nadador capaz de recorrer 100 metros en menos de un minuto.

Los primeros juegos olímpicos de la era moderna

Todos sabemos que las olimpiadas se inventaron en Grecia y que se celebraban en el siglo VIII antes de Cristo. Sin embargo los Juegos de la Era Moderna empezaron en 1896 cuando se decidió retomar la tradición que se había prohibido durante el Imperio Romano. Desde el renacimiento, gracias a la admiración que se sentía por la cultura clásica, se comenzaron a celebrar “olimpiadas” de manera local. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando Pierre de Coubertin hizo la propuesta formal. Dos años más tarde, 280 atletas de 13 países competían en Atenas, todos ellos hombres. Las primeras mujeres que participaron en los Juegos llegarían recién en 1924.