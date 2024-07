DGR Fast Check-in: un servicio único en el mercado para agilizar el transporte aéreo de mercancías peligrosas en el Aeropuerto de El Prat en Barcelona

La mercancía peligrosa no solo se acepta en tiempo récord con una prioridad absoluta, sino que además este servicio no implica recargos adicionales para el cliente DSV, una de las principales empresas transitarias a nivel mundial, anuncia el lanzamiento de su nuevo y exclusivo servicio Fast Check-in, una solución innovadora en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para empresas exportadoras dentro de los servicios aéreos de la compañía DSV Air Priority.

El servicio Fast Check-in es la culminación del constante compromiso de la compañía por mejorar la eficiencia y seguridad en la gestión de mercancías peligrosas, proporcionando a los clientes el proceso de aceptación más rápido del mercado en la exportación aérea desde el aeropuerto de Barcelona. Fast Check-in es una solución óptima para empresas exportadoras, garantizando una gestión rápida y segura de sus envíos aéreos de mercancía peligrosa.

Julio Pereda, Senior Manager, Healthcare & Chemical Vertical Spain & Portugal, explica: "DSV está continuamente buscando soluciones para los clientes. Lleva bastante tiempo observando que las terminales de carga están cada vez más saturadas. Con el nuevo servicio Fast Check-in, las mercancías tienen un chequeo inmediato a su llegada al aeropuerto, reduciendo el tiempo de aceptación a solo 3-4 horas."

Con el Fast Check-In, la mercancía peligrosa no solo se acepta en tiempo récord con una prioridad absoluta, sino que además este servicio no implica recargos adicionales para el cliente, "Nuestro Fast Check-In es un verdadero Win-Win"– asegura Pereda.

Compromiso con la excelencia y la innovación

Fast Check- In complementa a la perfección DSV Air Priority Lounge, un servicio que se realiza actualmente a través la nueva terminal en el aeropuerto, con un primer Pre check-in inicial exhaustivo, asegurando que todas las mercancías cumplan con las normativas de embalaje, etiquetaje y documentación antes de su entrega final. Gracias a este proceso, se garantiza un 0% de mercancía rechazada.

Los servicios DSV Air Priority se gestionan por un equipo altamente especializado dedicado a garantizar la máxima agilidad y atención personalizada a cada envío, siendo este enfoque personalizado altamente valorado por el cliente.

Desde la inauguración de la terminal a principios de año, el éxito ha sido abrumador. "Hemos superado todas las expectativas que teníamos depositadas en la nueva terminal. El nivel de satisfacción de los clientes es elevadísimo y es lo que impulsa a DSV a seguir innovando y ofreciéndoles un servicio único en el mercado de alto valor añadido," añade Pereda.

La terminal en Barcelona con DSV Air Priority Lounge asegura el cumplimiento de las normativas, ofreciendo lamayor rapidez, control y seguridad a los envíos aéreos de mercancía prioritaria, garantizando la cadena de frío y el control de mercancías peligrosas. Con un enfoque en la trazabilidad completa, opciones de especialización y sostenibilidad, DSV ha elevado el estándar de servicio, especialmente para la logística de los sectores Healthcare y Químico con seguimiento activo y atención las 24 horas y los 7 días de la semana. La empresa promueve prácticas sostenibles con las opciones Green Logistics de informes de huella de carbono y optimización de rutas para equilibrar el coste del servicio y la reducción de huella de carbono.

Planes de Expansión

El éxito de los servicios DSV Air Priority en Barcelona, que combinan excelencia operativa, personalización y compromiso sostenible para las cargas aéreas de importación y exportación, ha llevado a DSV a considerar la expansión de este modelo a otros aeropuertos. La compañía, que ya ofrece un servicio similar en Madrid, tiene planes de seguir creciendo y abrir una instalación propia en la capital española a medio plazo.

Acerca de DSV – Global Transport and Logistics

DSV mantiene las cadenas de suministro en movimiento en un mundo en constante cambio. Ofrece y gestiona diariamente soluciones para la cadena logística de miles de empresas, desde negocios familiares hasta grandes corporaciones multinacionales. El alcance es global, aunque la presencia es local con servicio de proximidad.

Los 75.000 profesionales en más de 90 países trabajan con pasión para proporcionar una gran experiencia al cliente y un servicio de alta calidad. DSV aspira a liderar el camino hacia un futuro más sostenible en el sector apostando por la sostenibilidad.

DSV es una organización dinámica que fomenta la inclusión y la diversidad, que hace negocios con integridad, respetando las diferentes culturas, la dignidad y los derechos de las personas.