Cuatro ideas clave para la utilización de la IA en el sector del entretenimiento deportivo

El Club Excelencia en Gestión, asociación multisectorial sin ánimo de lucro, que genera y comparte conocimiento sobre gestión y transformación de las organizaciones, ha celebrado una nueva sesión de su serie de talleres dedicados a la implantación de la inteligencia artificial en la empresa, titulada ‘Posibles usos de la IA’. En esta ocasión, ha sido Arturo Guerrero, director en el equipo de Client Engineering de IBM, el que ha planteado ideas de cómo sacar el máximo rendimiento de esta tecnología en el entorno del deporte y el entretenimiento.



Un terreno en el que se mezclan las matemáticas y la estadística con la pasión que generan artes escénicas como el cine o los eventos deportivos más destacables de este verano, como la pasada Eurocopa o los Juegos Olímpicos de París. Guerrero hace referencia a la mejora de la experiencia del usuario utilizando plataformas online enriquecidas con IA capaces de narrar torneos de forma automática en varios idiomas o de detectar los momentos estelares de un partido, entre otros ejemplos.

¿Pero qué funcionalidades puede aportar la IA en plataformas vinculadas al entretenimiento y los eventos deportivos? Estas son 4 ideas clave:



Detección de spoilers o lenguaje incorrecto: La IA puede ayudar a las plataformas de entretenimiento audiovisual a detectar elementos de impacto negativo en los comentarios y reseñas que dejan sus usuarios: spoilers, palabras malsonantes, publicidad, mensajes de odio, promociones camufladas. De la misma forma, con la información que aportan esos usuarios es posible ofrecer recomendaciones personalizadas.

Información con valor añadido: Campeonatos como el US Open de tenis son un gran ejemplo de lo que la IA puede aportar en este ámbito. Su plataforma web y su aplicación móvil reciben más de 15 millones de visitantes durante su celebración, para localizar información de 254 partidos, que se van jugando en 17 campos de forma simultánea. Para ofrecer una mejor experiencia, la IA es capaz de encontrar y mostrar los momentos más interesantes de cada uno de ellos, añadir comentarios e incluso prever quiénes serán los ganadores, los niveles de dificultad para cada jugador, etc.

Narración de eventos: El Masters de Augusta de golf ha diseñado un sistema con el que ha podido colgar unos 20.000 clips de vídeo narrados en inglés y en español de forma automática y completa con IA, utilizando la jerga propia de este deporte. Una labor imposible de abordar desde el punto de vista humano y que le aporta un valor añadido a las imágenes.

Descubrimiento de talento deportivo: El mundo de los fichajes en ámbitos como el del fútbol o el del baloncesto está dando una vuelta de tuerca impulsada por la IA. El análisis de datos puede ayudar a dar con jóvenes talentos que en poco tiempo pueden multiplicar su precio en el mercado de fichajes. Para ello se el modelo debe alimentarse con datos cuantitativos de cada jugador analizado: número de pases, velocidad, kilómetros recorridos, etc. Pero también con cualitativos: nivel de compromiso, de liderazgo, de confianza en su juego, de compañerismo… Todo con el fin de que, cuando llegue la época de fichar, sea más fácil de localizar el jugador ideal en ese momento. Un trabajo que ahorra mucho tiempo de búsqueda a los técnicos.

