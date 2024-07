La religión nos separa, la mística nos une

Si echamos la culpa de lo que pasa en Oriente al Islam, se la estamos echando a todos los árabes y es injusto. Confundimos groseramente musulmán con árabe. La mujer musulmana tiene más derechos que la mujer católica. El problema es que su familia, amigos, etc., les obligue a llevar velo, burka, etc., y ellas no hayan sido informadas de sus derechos. El Corán es un libro de la primera mitad del siglo VII escrito en un árabe que ya no entiende casi nadie. Circulan muchas traducciones del Corán malintencionadas. Cualquier imam malintencionado o ignorante te puede hacer creer que dice lo que no dice.. Cada musulmán tiene su islam gracias al iman de turno. El Corán dice que un musulmán no puede ser nunca el primero en luchar. Puede hacerlo si se trata de defender una causa justa, proteger el bien o prevenir males mayores ¿ven lo fácil que es malinterpretar esto? Hoy tenemos una idea terrible del Islam porque hay grupitos fundamentalistas que cometen auténticas barbaridades, pero eso no es lo que dice el Corán. El termino jihad o jihadistas, no hacen referencia a la Guerra Santa, sino a lo que hacen los que utilizan el terror para conseguir sus fines. Cuando un sabio abre demasiado el pensamiento, no suele ser bienvenido para algunas autoridades religiosas. La Torah es a la cábala, lo que el Corán es al sufismo o el misticismo de Santa Teresa de Jesús a la Biblia: si no se sabe cábala, sufismo ni misticismo cristiano, no se pueden entender estos libros. Porque estos libros están llenos de números y expresiones cabalísticas con mensajes encriptados esenciales para su comprensión...