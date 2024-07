Sto participa con su SATE mineral StoTherm Vario en la transformación de un antiguo concesionario de Madrid a un innovador hotel

Con el objetivo de reducir al máximo la demanda energética del nuevo complejo, los desarrolladores del proyecto eligieron este sistema de aislamiento térmico por su funcionalidad, excelente calidad/precio y amplia selección de acabados. Gracias a sus características y coste optimizado, el sistema mineral StoTherm Vario está ganando cada vez más presencia en el mercado Sto Ibérica, filial española de la multinacional alemana especializada en la fabricación y comercialización de sistemas constructivos, en su misión de promover y hacer realidad la arquitectura sostenible en España, ha participado con su sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) Sto Therm Vario en la construcción de un hotel situado en la céntrica calle madrileña de Ronda de Valencia, 1. El proyecto de rehabilitación, prácticamente terminado, ha consistido en la reconversión de un antiguo concesionario en un novedoso e innovador complejo hotelero, cuya inauguración está prevista para las próximas semanas.

La intervención ha consistido en la modernización de las infraestructuras existentes, así como en la implementación de soluciones arquitectónicas vanguardistas que respetan la estructura original del edificio y apuestan por la eficiencia energética. De esta manera, no solo se ha puesto especial énfasis en el diseño de interiores, creando espacios que combinan elegancia, funcionalidad y últimas tecnologías para ofrecer una experiencia de alojamiento única, sino que también se ha dado una importancia clave a su confort térmico y reducción de emisiones de CO₂.

Para alcanzar esta última premisa, la constructora AGYFER, el estudio de arquitectura DAAR y el aplicador NOVASATE apostaron por la aplicación de uno de los sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE) de Sto más punteros, StoTherm Vario, solucionando las necesidades de la obra tanto a nivel estético como técnico y de rentabilidad. Bajo este objetivo, tanto la compañía como los desarrolladores del proyecto eligieron como componente el adhesivo Sto-Turbofix. Esto ha permitido crear un referente estético y sostenible en la zona, aprovechando la estratégica ubicación del edificio y su importancia como núcleo comercial que alberga diversos negocios.

StoTherm Vario se consolida como referente en aislamiento térmico

El sistema de aislamiento térmico StoTherm Vario es un claro ejemplo del enfoque de Sto en sostenibilidad, funcionalidad, estética y servicio. Esta solución mineral se caracteriza por ofrecer una excelente relación calidad/precio, asegurando un importante ahorro en tiempos y costes respecto a otras soluciones del mercado. La combinación de paneles de poliestireno y un mortero base mineral no solo mejora la rentabilidad de cualquier proyecto, sino que también permite escoger entre una amplia selección de acabados, incluyendo la posibilidad de combinarlos para obtener resultados únicos y personalizados.

Gracias a sus características, el sistema mineral StoTherm Vario está ganando cada vez más presencia en el mercado, llevando a Sto a impulsar su comercialización en un formato optimizado.

Sto-Turbofix, Sto-Panel Top32 MH, StoLevell Uni, StoLevell Duo Plus y StoSilco, cinco componentes del nuevo prototipo TOP de Sto Therm Vario

Con el objetivo de potenciar su funcionalidad, la compañía está en proceso de reforzar la presencia de este producto en el mercado español. Para ello, Sto ha creado un prototipo TOP de este sistema, en el que incluye como componentes principales cinco soluciones que, integradas en este único sistema, ofrecen las mejores ventajas en cuanto a eficiencia y calidad:

Adhesivo Sto-Turbofix. Destaca por su capacidad para acortar significativamente los tiempos de secado durante la fijación de paneles aislantes, lo que lo convierte en una opción rápida, eficiente y rentable. Además, maximiza la limpieza durante el proceso de aplicación y contribuye a la reducción de emisiones de CO₂. Su calidad se refleja en la excepcional adherencia y durabilidad que proporciona, garantizando resultados fiables y consistentes, y posicionándolo como una solución única en el mercado.

Ofrece una excelente aplicación mecánica que facilita su uso, mejorando la eficiencia del trabajo. Su alta capacidad de adhesión asegura que los componentes se mantengan firmemente unidos. La permeabilidad al vapor de agua de este mortero evita problemas de humedad, mientras que su alta resistencia al agua protege la estructura subyacente. Revoco StoSilco de acabado de resina de silicona. Garantiza una protección duradera para las fachadas. Este producto previene la formación de microorganismos gracias a su alta repelencia al agua, contribuyendo a la preservación de la apariencia y funcionalidad de la superficie tratada. Con una excelente relación calidad/precio, StoSilco asegura una aplicación fácil y un acabado impecable, haciendo de él la opción preferida para aquellos que buscan durabilidad y estética en sus proyectos. De este modo, Sto se consolida como un referente en la oferta de soluciones de aislamiento térmico gracias a sistemas como StoTherm Vario y sus componentes clave. Estos productos no solo destacan por su calidad y eficiencia, sino que también representan un significativo ahorro en tiempo y precio, posicionando a la compañía como la elección ideal para proyectos de construcción y rehabilitación que buscan excelencia y rentabilidad.