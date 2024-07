Cómo transformar tu terraza en un oasis: tendencias en toldos y pérgolas para disfrutar todo el verano

Esperamos todo el año para disfrutar de las terrazas, pero lo cierto es que el tiempo para disfrutarlas, sin tener ningún sistema de sombreado que nos ampare del sol y el calor, es muy corto. Es por este motivo que si queremos disfrutarlas este verano a todas horas es imprescindible instalar un sistema de sombreado donde resguardarnos.



Por ello, los expertos de la plataforma para la mejora del hogar, habitissimo, nos muestran algunas tendencias en toldos y pérgolas para poder aprovechar al máximo nuestra terraza durante todo el verano y mantenernos a resguardo de las inclemencias del sol, sobre todo en las horas centrales del día.

Así, lo primero que recomiendan es tener en cuenta algunos puntos básicos antes de decidirnos por toldos, pérgolas o velas de sombreo. El primero es fijarnos en el tamaño del lugar en el que queremos sombra, y el segundo es saber cómo y cuándo el sol incide en ese espacio para asegurarnos de que estamos instalando el elemento de sombra en el lugar adecuado.

A continuación, indican que las velas de sombreo resultan ideales para hacer de cualquier tipo de terraza un espacio a nuestro gusto. En concreto, explican que, por lo general, se hacen con un tejido acrílico o poliestireno, lo cual las mantiene en perfecto estado a pesar de la lluvia o los rayos del sol. “Esta es una buena opción si no queremos cubrir toda la terraza, sino solo la parte a la que le da el sol directamente”, apuntan desde la plataforma habitissimo.

Asimismo, señalan que los toldos también son una buena opción. “Estos son ideales en pisos bajos con patios interiores porque, con solo deslizarlos, conseguimos intimidad”, indican los expertos de habitissimo. Están fabricados generalmente en lona y, al ser grandes y resistentes, su sombra es tan amplia que incluso consiguen bajar grados dentro de casa. También los hay con automatismos para facilitar su apertura. “Esto puede resultar muy útil, sobre todo cuando tenemos toldos de gran peso y tamaño. Además, ya existen aplicaciones para el móvil y sistemas de domótica que pueden colaborar programando cuándo queremos abrir o cerrar los toldos” señalan desde habitissimo. Pero la gran novedad son los toldos solares, que recogen todos los rayos que no queremos y generan energía para alimentar, por ejemplo, la iluminación LED de nuestra terraza, balcón o incluso jardín.

Tal y como indican, existen los toldos realizados con cañizo, malla o brezo si queremos un aire natural o rústico en nuestra terraza o porche. Los expertos de habitissimo advierten que estos no nos van a proteger de todos los rayos del sol, pero sí tienen gran resistencia a la humedad, algo que también hay que valorar sobre todo en climas muy húmedos. Su gran ventaja, además del precio, es que la separación entre las ramas de mimbre, cañas o brezo permite que corra el aire, evitando el efecto invernadero que generan otro tipo de toldos de tela. Por su parte, los toldos de malla son ideales para resistir bien a las adversidades del tiempo. El precio de un toldo depende principalmente de las dimensiones. Según los datos de la guía de precios de habitissimo, los precios medios de instalar un toldo se sitúan entre los 100 € y los 400 €.

En cuanto a las pérgolas, destacan que, independientemente del material que elijamos, su diseño puede ser más clásico, rústico o moderno. Estas últimas pérgolas suelen ser metálicas, de acero o de aluminio, lo que hace muy fácil su mantenimiento. Otra opción son las pérgolas de madera que, aunque se alejen de la moda y las tendencias, son un recurso muy útil y atemporal que nos puede venir bien ahora o en diez años sin que luzca antiguo. Entre las pérgolas fijas o desmontables, elegir un tipo u otro dependerá tanto del presupuesto como de las necesidades. Las pérgolas desmontables tienen la ventaja de que son más económicas y, una vez finalizada la temporada, se pueden retirar y guardar, dejando el espacio completamente libre. Sin embargo, suelen ser menos resistentes. En cambio, las pérgolas fijas son más costosas, pero ofrecen la ventaja de que son mucho más robustas. Además, se pueden elegir diferentes tipos de cobertura, más allá de lona o toldo, para ofrecer una mayor protección. También se pueden instalar cerramientos para proteger el espacio completamente.

Según los datos de la guía de precios de habitissimo, el coste medio de techar una pérgola de 3x3m puede situarse alrededor de los 1.200 €. Sin embargo, ese coste puede incrementarse o rebajarse según las características que tenga. El material de la estructura y la cobertura superior, así como si se trata de una pérgola exenta o de pared son factores que influyen de manera decisiva en el coste. A ello habrá que sumar la instalación, que también será diferente según el modelo y que se situará a partir de 200 €.