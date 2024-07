¡Así puedes sacar el máximo provecho de tu casino online!

Jugar en los casinos online es divertido de por sí, ¡pero, si además ganamos, es mucho mejor! El objetivo de todo jugador o jugadora pasa por romper la banca y conseguir mucho dinero en premios, pero los casinos no son una plataforma de inversión, y los juegos de azar no son una ciencia exacta. A veces, simplemente la bolita de la ruleta no cae donde debería, ¡y hay poco que podamos hacer para evitarlo!

¡Pero espera! El azar no tiene por qué determinarlo todo. Es cierto que los juegos de casino siempre tendrán un componente de imprevisibilidad, pero también es cierto que hay mucho que podemos hacer para mejorar nuestras posibilidades de ganar. Conseguir los mejores bonos, ‘esquivar’ las comisiones de transferencia, analizar el RTP de los juegos… ¡Descubre los mejores trucos de los profesionales para mejorar tus opciones de ganar!

La elección de los bonos

¡Aprender a comparar los bonos de los casinos es todo un arte! Pero también puede ser muy tedioso. Comparadores como Playersbest nos ponen las cosas muy fáciles para contrastar los puntos a favor y en contra de cada bono, pero para eso tendremos que saber distinguir cuáles son los aspectos que más nos conviene revisar.

Entre las características que determinan los mejores bonos de casino destacan todas estas:

La recurrencia del bono. Hay casinos online que te ofrecen un bono de bienvenida muy generoso… y poco más. Poder optar a un bono de bienvenida de varios cientos de euros siempre es genial, pero no merece mucho la pena si a cambio debemos renunciar a los bonos de fidelización. ¡En lugar de esto, es mucho mejor elegir un casino que nos permita reclamar bonos semanales regularmente!

Unos requisitos de apuesta bajos. Cuando revisamos los términos y condiciones de un bono debemos fijarnos sobre todo en los requisitos de apuesta. 45x, 35x… Cuanto más baja sea esta cifra, más fácil será reclamar el bono. Esta métrica indica la cantidad de veces que hay que apostar el importe del bono para poder hacernos con el premio en nuestra cuenta bancaria, ¡así que, cuanto menos haya que apostarlo, mejor!

Una fecha de vencimiento extensa. Los casinos online también limitarán el tiempo que podemos pasar apostando un bono hasta cumplir con sus requisitos de apuesta. ¡Cuanto más tiempo nos den, mejor! Algunos casinos solo nos darán dos o tres días, pero eso es muy insuficiente. Lo ideal es disponer de al menos un mes, o, como mal menor, 21 o 15 días de margen.

Las versiones 'demo' de las tragaperras

Tragaperras como Gonzo’s Quest o Extra Chilli tienen sus propias dinámicas de juego, y cada una es diferente. Varían el número de rodillos, las líneas de pago, el funcionamiento del 'scatter', la frecuencia de los comodines, el importe de las apuestas… Familiarizarse con ellas toma su tiempo, pero, gracias a las versiones 'demo' de los juegos, ya no es necesario que lo hagamos con el dinero de nuestra cuenta bancaria.

Este tipo de versiones de prueba permiten jugar con saldo virtual durante casi todo el tiempo que queramos, así que no tendremos problemas para buscar las mejores estrategias para ganar. Con la suficiente práctica, podremos detectar más fácilmente cuáles son los periodos de más premios y cuáles son los periodos ‘secos’ de la máquina. Luego, todo será cuestión de aumentar o reducir la apuesta en consecuencia.

Las apuestas con criptomonedas

Quienes tienen habilidad para invertir con criptodivisas y saben cómo funciona el mercado, suelen buscar casinos online que acepten criptomonedas como Ethereum, Litecoin, Ripple o Stellar, entre muchas otras. Estas divisas digitales cambian de valor continuamente, así que se pueden acompasar los depósitos y las retiradas de fondos para maximizar la rentabilidad siguiendo las alzas y bajas del mercado.

Además, las criptomonedas tienen unas tasas de transferencia muy reducidas, que permiten a los apostadores retener la mayor parte de su valor sin que se pierda en comisiones. Otros métodos de pago como PayPal tienden a cobrar tarifas muy altas a la hora de depositar o retirar nuestro saldo, pero las transferencias con criptomonedas suelen ser bastante más económicas. ¡No olvides que, a la hora de apostar, cada céntimo cuenta!