​Protector solar o crema hidratante: ¿qué aplicamos primero?

Puede parecer un detalle menor pero no lo es… ¿va antes la crema hidratante o el protector solar? Y es que la secuencia en que aplicamos estos productos tiene un impacto significativo en su eficacia, en la salud y en la apariencia de nuestra piel. Responder al orden correcto no sólo optimiza su funcionamiento, también asegura que obtengamos sus máximos beneficios.



La crema hidratante mantiene la dermis nutrida y elástica, mientras el protector solar es esencial para protegerla de los rayos UV, previniendo el envejecimiento prematuro y otros daños. Su uso conjunto es por tanto la combinación perfecta para preservar la salud y juventud de nuestra piel.

El orden en que debemos aplicarlos no responde al azar, obedece a la forma en que interactúan con la piel y cumplen su función: “Primero debe ir la hidratación, y después la protección. Con la crema humectante estamos nutriendo la tez y la preparamos para los siguientes pasos. Esta es absorbida en la epidermis, proporcionando hidratación y mejorando su barrera protectora. Esta aplicación inicial asegura también que la piel esté apta para aprovechar y recibir el máximo de protección que vendrá después” – nos cuenta Elena García Garrido, CEO fundadora de Goji Mediterránea, firma cosmética natural que elabora sus cosméticos a partir del aceite y extracto de las bayas de Goji.

Cuando la crema hidratante se ha absorbido (lo que puede llevar unos minutos), es el momento de aplicar el protector. Aplicarlo sobre la tez hidratada permite que el protector forme una barrera efectiva en la epidermis, reflejando o absorbiendo los rayos UV de manera óptima: “Si invirtiéramos el orden, la crema hidratante podría diluir el protector solar o interferir con su disposición uniforme sobre el rostro, disminuyendo su eficacia” – nos advierte desde Nezeni Cosmetics su responsable de imagen Esperanza Sáenz.

La firma cosmética sevillana, nos da algunos consejos: “Espera un poco entre aplicaciones para permitir que cada producto absorba adecuadamente, y a ser posible, usa protector solar y crema hidratante de manera independiente, nunca productos que incluyan ambos si se trata sobre todo de una exposición solar intensa o prolongada”.

En definitiva, la correcta aplicación de la crema hidratante y el protector solar es esencial en cualquier rutina de cuidado facial. La hidratación adecuada seguida de una protección solar efectiva no sólo mejora la salud y apariencia de nuestro rostro, sino que también ofrece un escudo vital contra los daños ambientales y el envejecimiento prematuro: “Aplicar primero la crema hidratante y luego el protector solar, nos asegura que cada producto funcione de manera eficaz, e integrar estos pasos en nuestra rutina diaria, nos permite cuidar la piel de manera proactiva, manteniéndola radiante y protegida siempre” – puntualizan desde Goji Mediterránea.