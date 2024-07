​Señor presidente, ¿democracia o tiranía?

A ver si nos lo explica a los ciudadanos. Vd. no hace nada más que repetir “democracia plena”. La democracia es la libre elección de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes, ¿y los ciudadanos ya no pueden expresarse cuando el gobierno lo hace mal? Lo cierto es que Vd. se contradice a sí mismo y sus palabras encubren que Vd. pretende ser un tirano, y someter a los ciudadanos a sus órdenes, negándoles su libertad de expresarse, y esto, Sr. Presidente, no es democracia ni libertad, y ya llevamos numerosos decretos que limitan nuestra libertad, y si continuamos, mejor dicho, si continúa por este camino, pronto seremos esclavos de la mayor esclavitud que haya existido nunca. LIBERTAD, SÍ, NO LIBERTINAJE NI TIRANOS.