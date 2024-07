​Los ERE vuelven para celebrar el verano

Mi mirada se fijó durante unos segundos en aquella mujer que se asomaba con su maletín de ruedas una mañana del mes de diciembre en la televisión. Debo reconocer que, al primer vistazo, aquella criatura con blusa blanca, un suéter negro, unos pantalones jeans y una presencia airosa me haría tomar el café con leche y las tostadas frías. No sabía quién era aquella dama, tenía un porte señorial. Su estilo nació con ella; nada más verla, el embrujo de la estación de las flores se adelantó, dejando un olor a azahar. La tele de mi salón se cubrió de pétalos de rosas ante el descubrimiento de aquel ángel en la mañana adelantada del equinoccio primaveral. Su estilo, elegancia y donaire se articulan con sus valores de justicia y libertad, es decir, una emperatriz con toga inmaculada.

Esta presunta red de corrupción, o mejor dicho de pus sangrante y maloliente, que la Junta de Andalucía ha ido impregnando a tirios y troyanos, políticos y empresas, fue saliendo a la luz en su día, cobrando dietas sin estar trabajando.

La jueza Alaya, la emperatriz con toga inmaculada. Señora, enhorabuena por haber salido del contratiempo que tuvo y que le apartó de seguir la corrupción de los ERE de esta Andalucía paralítica que estuvo empotrada en un trono de miseria para un millón largo de parados y otros enclaustrados, viviendo unos, llamados, políticos «a la sopa boba».

La juez Mercedes Alaya tuvo en su poder, junto a los fiscales Anticorrupción, presuntos nombres de socialistas. Parece ser que a este caso se le sumó la prevaricación, cohecho y malversación de fondos públicos, unidos a la falsedad de documentos oficiales.

Las estrellas radiantes y con luz propia se notan en cuanto las vemos, me refiero a la juez Alaya. Lo mismo tira con mano firme su carrito que escribe con mesura y con el Código Penal en las manos las incidencias diarias relacionadas con este caso. A esta Emperatriz de la Toga se le une un toque de distinción enorme, con una lealtad a sus principios y a esa profesión que muchos de sus compañeros desearían tener. Pero dada la cobardía de algunos jueces, le amenazaban con falsas voces y criterios enviados por los políticos de turno.

El caso ERE, por lo que se está viendo, aquellos, al parecer, lobos hambrientos, van saliendo como borreguitos recién nacidos de los juzgados, socarronamente, donde sus berreos bruscos ahora jalean esa espera que muchos estábamos adivinando. El Chaves de turno refiriéndose a los jueces: «No vieron o no quisieron ver algo que se aprende en las facultades de Derecho». Sí, señor Chaves, están en el limbo, viendo las cucarachas salir de los cientos y cientos de pergaminos. Ahora me pregunto: ¿Cuánto dinero se robó en los ERE? En 2011, con José Antonio Griñán de presidente, se iniciaron estas revisiones tras destaparse el escándalo y desde entonces se han llevado a cabo 233 de estas investigaciones por un montante de 129,1 millones de euros. ¡Casi na, mi arma! ¡Ozú, qué tíos!