La necesidad de una política alimentaria coherente sigue siendo un tema de debate tras los resultados de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, destacándose la falta de acciones del mandato anterior. La oposición del sector agrícola a las políticas alimentarias europeas aumentó en los últimos años y se evidenció con las protestas que bloquearon las calles de Bruselas y otras ciudades europeas con tractores. El descontento generalizado del sector a lo largo de la UE obliga al próximo Parlamento a cambiar de rumbo.

Los resultados de las elecciones europeas mostraron un cambio radical en países como Alemania y Francia, donde la extrema derecha obtuvo la mayor cantidad de votos. Aunque la centro-derecha sigue encabezando el Parlamento Europeo, la polémica en torno a las políticas alimentarias y la Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ influyó significativamente en los resultados. El hecho de que más de la mitad de las acciones previstas dentro de esta estrategia no hayan sido abordadas es un signo evidente de los problemas que acarrea este proyecto.

La Estrategia ‘De la Granja a la Mesa’ ha generado una profunda división en la Unión Europea, especialmente con proyectos controvertidos como el etiquetado nutricional en la parte frontal de los envases. El Nutri-Score, uno de los sistemas considerados por la Comisión para ser armonizado en los países comunitarios, ha sido el detonante de un gran descontento entre los productores. Bajo este sistema de clasificación nutricional, alimentos tradicionales como quesos, jamones curados, aceites y otros productos elaborados por pequeños productores reciben calificaciones negativas, colocándolos en una posición desfavorable frente a la competencia de grandes multinacionales como Nestlé y Danone, cuyos productos suelen recibir buenas calificaciones en Nutri-Score.

Productores de toda la UE, especialmente en España, Italia, Rumania y Grecia, perciben esto como una amenaza al patrimonio culinario, en particular a la dieta mediterránea. Recientemente, Portugal se ha sumado a esta lista de países en desacuerdo. En defensa de los productos tradicionales portugueses, el ministro de Agricultura, José Manuel Fernandes, anuló una orden vigente instaurada sin consulta previa por el anterior gobierno, calificándola de "ilegal" y argumentando que el Nutri-Score "evalúa incorrectamente los perfiles nutricionales" y perjudica alimentos como el aceite de oliva, mientras favorece a "refrescos con edulcorantes".

En un comienzo, la Comisión Europea parecía favorable a la adopción del Nutri-Score como una herramienta esencial para mejorar la salud pública y facilitar las decisiones de compra de los consumidores. Sin embargo, no se han considerado las deficiencias de un sistema sesgado que reduce la complejidad del valor nutricional de los alimentos a un algoritmo cuestionable desde una perspectiva científica.

Como bien lo han indicado desde la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), es necesario que las nuevas políticas del Parlamento favorezcan el Mercado Único, evitando la fragmentación de los mercados nacionales y promoviendo un dinamismo económico. “Es imprescindible un plan sectorial estratégico que proteja la unidad de mercado y evite iniciativas legislativas o fiscales nacionales y regionales que limitan la actividad del sector, en ocasiones con competencias sobre una misma materia tan repartidas entre tantos organismos que es difícil lograr una actuación coordinada”, señaló Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB. La FIAB destaca la importancia de que el nuevo mandato busque coherencia en las políticas alimentarias a lo largo de la Unión Europea.

Los cambios tras las elecciones ya empiezan a hacerse evidentes. Según un borrador consultado por Euronews, se espera que el departamento de salud de la Comisión Europea, DG Santé, pierda el control sobre importantes proyectos de seguridad alimentaria. De confirmarse esta información, las competencias en materia de bienestar animal, salud animal y otros temas estarán a cargo de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, DG Agri.

Ahora que la Unión Europea se embarca en una nueva etapa parlamentaria, se espera la adopción de nuevas políticas que superen sistemas ineficientes como el Nutri-Score, el cual ha tenido un impacto claramente negativo en la producción y el consumo nacional. Una cosa es segura: la desconfianza persistirá hasta que los nuevos responsables políticos implementen políticas alimentarias que apoyen la sostenibilidad y consideren las necesidades del sector agroalimentario y de los consumidores europeos.