​'Querer', la serie creada, dirigida y escrita por Alauda Ruiz de Azúa, se estrenará en Movistar Plus+ en octubre

‘Querer’, la primera serie de televisión que dirige Alauda Ruiz de Azúa, se estrenará en Movistar Plus+ el próximo mes de octubre. El Festival de San Sebastián (del 20 al 28 de septiembre) acogerá la première mundial de 'Querer', que participará fuera de concurso en la Sección Oficial de la edición número 72 de la gran cita donostiarra.



EN PALABRAS DE ALAUDA RUIZ DE AZÚA

"Estrenar mi primera serie en Zinemaldia es muy especial. 'Querer' nace como una serie, pero más allá de su estructura episódica, siempre la visualicé desde lo cinematográfico. Así que me siento muy honrada de que su estreno sea en Zinemaldia, en ese contexto de amor por el cine y en una sala. Como directora, eso significa algo mágico, poder vivir la historia junto al público desde las butacas y recibir en ese mismo momento las sensaciones o emociones que les provoque la serie. Además, 'Querer' es una serie vinculada a Euskadi desde el guion hasta el rodaje y me ilusiona que la primera vez que la compartamos con todos sea en Donosti".

"El espectador encontrará la historia de cómo una denuncia por violación hace saltar por los aires una familia aparentemente convencional. Miren denuncia a su marido por violación continuada tras 30 años de matrimonio y esa grave acusación obliga a sus hijos a elegir entre su madre o su padre. Hemos querido llevar al límite las preguntas sobre el consentimiento sexual, interpelar al espectador como si fuera un miembro más de esa familia. Se plantean preguntas de difícil respuesta y un viaje emocional intenso, ya que el viaje judicial va de la mano del familiar".

La serie de cuatro episodios está protagonizada por Nagore Aranburu (‘Irati’, ‘Intimidad’, 'Loreak'), Pedro Casablanc (‘B, la película’), Miguel Bernardeau (‘1899’, ‘Élite’), Iván Pellicer ('Paraíso') y Loreto Mauleón (‘Los renglones torcidos de Dios’, ‘Patria’).

Considerada una de las directoras españolas de mayor proyección actual tras alzarse con el Goya a la Mejor Dirección Novel por ‘Cinco Lobitos’ (película ganadora de tres premios Goya), Alauda Ruiz de Azúa firma, junto a Eduard Sola y Júlia de Paz los guiones de los cuatro episodios que conforman la serie.

'Querer' es una serie original Movistar Plus+ en colaboración con Kowalski Films y Feelgood Media. La distribución internacional de la serie estará a cargo de Movistar Plus+ International.

SINOPSIS

Tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo: conocer la verdad.

ALAUDA RUIZ DE AZÚA

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto y Comunicación Audiovisual por la UPV, se graduó en Dirección de Cine en la ECAM. Sus cortometrajes han obtenido multitud de premios, destacando especialmente ‘They Say’ ('Dicen', 2011). En paralelo a su labor como creadora y directora de cine, ha desarrollado su trabajo en publicidad, fundando en 2012 su propia productora, Igloo Films. En 2021 escribió y dirigió su ópera prima, ‘Cinco Lobitos’, con la que ganó más de 30 galardones, entre ellos tres Premios Goya, Premio Feroz al Mejor Guion, Premio Forqué al Cine y Educación en Valores, Premio Gaudí a la Mejor Película Europea o Medalla CEC a la Mejor Dirección Novel, entre otros muchos galardones. La película participó en los festivales de Berlín, Seattle, Karlovy Vary y Málaga (donde se alzó con la Biznaga de Oro a la Mejor Película, el Premio al Mejor Guion, el Premio a la Mejor Actriz y el Premio del Público), además de ser candidata a representar a España en los Premios Oscar.