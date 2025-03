"CELESTE", premiada por partida doble en Series Mania

CELESTE, la serie original de Movistar Plus+ coproducida por 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO), creada por Diego San José, ha triunfado en la recién clausurada edición de Series Mania al alzarse con los premios a Mejor Serie y Mejor Actriz, para Carmen Machi, dentro de la sección en competición “Panorama Internacional”.

CELESTE, que cuenta en la producción ejecutiva con Laura Fernández Espeso, Javier Méndez, Alejandro Flórez y Diego San José, por parte de 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO), y con Fran Araújo de Movistar Plus+, y está dirigida por Elena Trapé;. es la única serie española que ha sido seleccionada en esta competición en la que participaban otras nueve producciones procedentes de Reino Unido, Irán, Islandia, Suecia, Brasil, Corea del Sur y Noruega.

En la ceremonia de clausura, Alejandro Flórez, productor ejecutivo deCELESTE y Director de 100 100 Balas (THE MEDIAPRO STUDIO), fue el encargado de recibir los dos premios otorgados a la serie. Carmen Machi, que lamentó no poder recoger el premio de manera presencial en Lille, transmitió su “inmensa felicidad” por recibir este reconocimiento a través de unas palabras: “CELESTE es un proyecto que me llena de orgullo. Ha sido y sigue siendo un viaje increíble. Quiero compartirlo con todo el equipo técnico y artístico. Gracias Diego San José por tu brillante talento y por imaginarme en la piel de Sara Santano. Gracias Elena Trapé por dirigirme con tanta sensibilidad y sabiduría. Gracias a todos los que hicisteis posible este proyecto. A The Mediapro Studio y a Movistar Plus+. Se lo dedico al público, que es el que da sentido a nuestro trabajo y hoy, especialmente, al público francés”.

CELESTE se presentó el pasado sábado 22 de marzo en Series Mania, donde se proyectaron los tres primeros capítulos, recibidos con gran entusiasmo por el público. A esta puesta de largo a nivel internacional de la serie acudieron el creador, Diego San José, la actriz Clara Sans y Alejandro Flórez.

Extraordinaria acogida de público y crítica

CELESTE se presentó en el pasado Festival de San Sebastián en el Velódromo con una excelente respuesta del público, al igual que en la Sección Oficial de Serielizados Fest en Barcelona, donde además se reconoció a Diego San José con el galardón a Mejor Guion. Fue el comienzo de un goteo incesante de premios al que se suma el otorgado ayer como Mejor Serie y a Machi como Mejor Actriz en Series Mania. Desde el estreno de la serie, ya son tres los galardones que atesora la actriz por su interpretación de Sara Santano, contando con el Fotogramas de Plata y el Premio del Festival Internacional de Cine de Almeria (FICAL), donde la serie también fue premiada como Mejor Comedia. El jurado de los Premios Feroz también eligió CELESTE como Mejor Serie de Comedia y sus creadores, Diego San José, Daniel Castro y Oriol Puig, optan al Premio Alma al Mejor Guion, cuyo fallo se conocerá el próximo 9 de abril.