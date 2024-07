Audi Q6 e-tron, SUV eléctrico de tamaño medio con una longitud de 4.771 mm

El Q6 e-tron es el primer modelo de producción construido sobre la Plataforma Eléctrica Premium (PPE) y, por tanto, representa el eslogan de Audi “A la Vanguardia de la Técnica” en su máxima expresión. El nuevo SUV se define no sólo por sus impresionantes prestaciones de conducción y carga, sino que también establece estándares en términos de autonomía y eficiencia. El exterior se caracteriza por un diseño con proporciones perfectas y una evolucion de los elementos distintivos que caracterizan a los vehículos eléctricos de Audi. La nueva filosofía aplicada en el interior y las tecnologías pioneras que debutan en el nuevo modelo inician el siguiente capítulo de la movilidad eléctrica para la marca de los cuatro aros, y convierten el lema “A la Vanguardia de la Técnica” en una experiencia tangible cada día.



El Audi Q6 e-tron es un SUV eléctrico del segmento premium de tamaño medio que complementa la gama de modelos SUV e-tron de Audi. Con una longitud de 4.771 mm, una anchura de 1.939 mm sin retrovisores y una altura de 1.648 mm, ofrece una gran habitabilidad, confort y versatilidad para el uso diario. La distancia entre ejes de 2.899 mm permite un amplio espacio para las piernas, especialmente en la segunda fila de asientos. Con estas dimensiones, el SUV eléctrico ofrece espacio suficiente para cinco pasajeros y equipaje.

El exterior es potente, deportivo y perfectamente proporcionado. En el interior, con el Audi Q6 e-tron llega a la producción en serie una nueva filosofía de diseño para la marca de los cuatro aros. Los potentes motores eléctricos y una batería de iones de litio de nuevo desarrollo con una capacidad bruta de 100 kWh (94,9 kWh netos) no sólo garantizan una aceleración impresionante, sino también una autonomía de hasta 639 km en el Audi Q6 e-tron performance.



Gracias a la tecnología de 800 voltios y a una capacidad de carga máxima de hasta 270 kW de serie, el Audi Q6 e-tron destaca en paradas de carga cortas. En una estación de alta potencia (HPC) se pueden recuperar hasta 255 km de autonomía en diez minutos. El estado de carga (SoC) puede pasar del 10 al 80% en apenas 21 minutos. Las nuevas tecnologías que se utilizan por primera vez en el Audi Q6 e-tron y la arquitectura electrónica E3 1.2, preparada para el futuro, dan vida al lema de Audi “A la Vanguardia de la Técnica”. La suma de estas innovaciones dan como resultado un modelo que lleva la movilidad eléctrica en Audi al siguiente nivel.

Ya disponibles para pedidos en el mercado español, los precios comienzan en 76.420 euros para el Audi Q6 e-tron performance, que se caracteriza por un sistema de propulsión con tracción trasera especialmente eficiente y por ofrecer la mayor autonomía de la gama, con hasta 639 km.

Las variantes Audi Q6 e-tron quattro y SQ6 e-tron tienen un precio de partida desde 79.990 y 104.990 euros, respectivamente. Además de las diferencias de diseño y los motores eléctricos más potentes, el SQ6 e-tron también cuenta con un equipamiento de serie más amplio, en el que se incluyen, por ejemplo, los faros OLED traseros y la suspensión neumática deportiva controlada electrónicamente con un sistema de amortiguación adaptativo .

La nueva filosofía de diseño entra en la producción en serie con el Q6 e-tron

El interior del Audi Q6 e-tron está más orientado que nunca a las necesidades del usuario. Las propiedades de los materiales utilizados se incorporaron al diseño en una fase muy temprana del proceso de desarrollo y, en combinación con el Audi MMI panoramic display y el MMI passenger display, crean un escenario digital claramente identificable. El diseño de alto contraste del interior sitúa deliberadamente elementos en primer o segundo plano, creando una arquitectura espacial tridimensional que se adapta a los ocupantes en términos de diseño y ergonomía.



El ambiente del interior se ha diseñado para que sea decididamente acogedor. El denominado “Softwrap” se extiende por todo el habitáculo, desde las puertas y a través de la consola central, creando una sensación de espacio homogéneo y envolvente. Los colores y materiales de alta calidad, algunos de ellos fabricados con materiales reciclados, se encuentran también en los asientos. Por ejemplo, la tapicería para el “Softwrap” en la variante S utiliza el tejido reciclado Elastic Melange, fabricado con poliéster 100% reciclado. El techo interior, el revestimiento de los montantes y los parasoles están fabricados con el tejido Draft, que también es 100% poliéster reciclado, al igual que el tejido Argument. Los asientos deportivos con costuras de contraste también están disponibles opcionalmente en tejido Elastic Melange. En la línea Black line y el modelo S, los asientos deportivos plus vienen tapizados con la microfibra Dinamica, también un material reciclado, u opcionalmente en cuero Nappa fina con acolchado de diamante. La microfibra Dinamica también adorna el retrovisor exterior. Aunque este tejido tiene el aspecto y el tacto del ante, está fabricado casi en un 50% con poliéster reciclado procedente de residuos textiles.

Las superficies del salpicadero tienen un acabado lacado en color gris volcán de serie. Como alternativa se puede solicitar aluminio cepillado mate en antracita. Los materiales utilizados se han seleccionado desde un punto de vista funcional y, al mismo tiempo, garantizan una clara diferenciación de diseño de las distintas zonas del vehículo en el interior. Las zonas orientadas al confort están diseñadas con superficies generosas y materiales blandos. Por el contrario, las superficies de control se han diseñado con precisión en negro brillante de alta calidad y acentúan la claridad de la interacción.

El SQ6 e-tron cuenta con características específicas, como por ejemplo, el anillo rojo alrededor del botón de arranque/parada, el rombo con la inscripción S en el asiento o las pantallas S en el MMI, así como las pinzas de freno pintadas en negro con la inscripción S en el exterior, la carcasa de los retrovisores exteriores en Plata Cromo, los parachoques con inserciones de aluminio, la suspensión deportiva S y el sonido deportivo e-tron con ajuste S.

Gracias a la nueva Plataforma Eléctrica Premium PPE, desarrollada específicamente para la electromovilidad, el vehículo también ofrece una generosa sensación de espacio y habitabilidad, así como un alto nivel de versatilidad en el día a día. El interior ofrece mucho espacio de almacenamiento y multitud de compartimentos portaobjetos. En la consola central hay dos portavasos, un cargador inalámbrico para teléfonos móviles y un compartimento de almacenamiento debajo del reposabrazos central con más de cinco litros de capacidad. La mayor comodidad en la segunda fila de asientos es característica de un coche eléctrico sin túnel central. El maletero ofrece un volumen de 526 litros, que aumenta hasta 1.529 litros si se abate la banqueta de los asientos traseros, divididos en proporción 40:20:40. Bajo el capó delantero se pueden almacenar objetos en un maletero con 64 litros adicionales; un lugar práctico para guardar, por ejemplo, pequeñas bolsas de viaje.

Walter Rohrl en el Acrópolis, tras quedar segundo detrás de Michéle Mouton, declaró que “Le hubiese ganado un chimpancé con el Audi Quattro”.