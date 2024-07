Jacobs Holding adquiere ILERNA

Jacobs Holding se complace en anunciar la adquisición de ILERNA, proveedor líder en España de formación profesional oficial a Skill & You, una empresa de cartera de IK Partners («IK») Junto con el equipo directivo y los empleados de la empresa, Jacobs Holding apoyará a ILERNA en la consolidación de su posición de liderazgo, ayudándola a ampliar su innovadora oferta educativa y haciendo que sus cualificaciones sean accesibles a un abanico aún más amplio de personas. La inversión en ILERNA está en consonancia con la estrategia de Jacobs Holding de invertir en empresas europeas líderes en el sector de la educación, uno de sus tres sectores prioritarios.

Fundada en Lleida (Cataluña) en 2014, ILERNA es la empresa líder en formación profesional en España, con más de 46 000 estudiantes. La organización ofrece una amplia gama de cursos en línea diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes tanto de los estudiantes como de los empleadores. En los últimos años, ILERNA ha desarrollado una presencia física con 11 centros que imparten enseñanza presencial para complementar su completa oferta en línea. Con el apoyo de Jacobs Holding, ILERNA mejorará aún más sus programas educativos, ampliará su plan de estudios, promoverá herramientas tecnológicas avanzadas y extenderá su huella física. ILERNA ha sido una filial del grupo francés Skill & You desde 2019. Skill & You fue adquirida por IK en 2021.

Tim Franks, CEO, y Justin Lewis-Oakes, Director General de Jacobs Holding: "Hemos identificado la formación profesional como un sector muy atractivo dentro del panorama educativo europeo y España como un mercado muy dinámico con importantes oportunidades de crecimiento. El segmento online proporciona acceso a la educación a un amplio grupo demográfico de estudiantes que son capaces de actualizar sus conocimientos de forma flexible en torno a los compromisos de la vida existente con el fin de mejorar sus oportunidades de carrera a largo plazo. Estamos encantados de respaldar a ILERNA, líder del sector, en su próxima etapa de crecimiento, y de asociarnos con sus cofundadores Jordi Giné y Virginia Agelet, dos líderes consumados e innovadores en el sector".

Jordi Giné Llorens, CEO de ILERNA, dijo: "Queremos agradecer a IK Partners su continuo apoyo durante los últimos tres años. Ha sido un viaje tremendo con una triplicación del tamaño del grupo y nuevos campus en Barcelona, Córdoba, Jerez, Lleida, Madrid, Tarragona, Sevilla y Valladolid. Queremos dar la bienvenida a Jacobs Holding. Cuentan con una experiencia inigualable en el sector de la educación a escala mundial y nos proporcionarán más apoyo para nuestra próxima fase de ambicioso desarrollo".

Rémi Buttiaux y Diki Korniloff, Socios de IK, añadió: "Los logros de crecimiento de ILERNA son testimonio del notable liderazgo de su equipo directivo. Les deseamos lo mejor para su próxima fase de crecimiento con Jacobs Holding y esperamos ver a ILERNA prosperar en su próximo capítulo".