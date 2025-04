Empresa ARAUCO impulsa la sostenibilidad con su participación en la construcción del primer edificio carbono neutral en Latinoamérica

Con más de 50 años de experiencia, ARAUCO ha sido una empresa pionera en la transformación de la industria de la construcción hacia prácticas más sostenibles. "Chile es una potencia mundial en recursos forestales, y ARAUCO juega un papel clave en acelerar la transición hacia una construcción más responsable con el medio ambiente", comentó Fernando Marcone, subgerente de Construcción en Madera de ARAUCO. Su participación en proyectos innovadores, como el edificio Burgos Net Zero, demuestra el firme compromiso de la empresa con la reducción de las emisiones de CO2 y la promoción de la madera como material fundamental para edificar edificios carbono neutrales en Latinoamérica.

La construcción es uno de los sectores más contaminantes, representando aproximadamente el 40 % de las emisiones globales de CO2. En este contexto, la búsqueda de soluciones sostenibles es crucial, y la madera se ha presentado como una alternativa valiosa debido a su capacidad para almacenar carbono, reducir la huella ambiental y mejorar la eficiencia energética de los edificios. ARAUCO, con su experiencia en la gestión forestal sostenible, ha desempeñado un papel clave en la introducción de este material en el sector. "La madera ofrece la misma calidad y seguridad que el hormigón, pero con un menor impacto ambiental", afirman desde la empresa.

El proyecto Burgos Net Zero, desarrollado por la inmobiliaria y constructora Taller Tecton, es un ejemplo destacado de esta tendencia. Este edificio, que ha sido diseñado para ser altamente eficiente en términos energéticos, se abastece completamente de energía renovable y ha logrado compensar las emisiones de CO2 generadas durante su construcción. "Es el primer edificio en Latinoamérica que logra la certificación Net Zero Energía y Net Zero Carbono", indicaron los responsables del proyecto. La madera utilizada en la construcción proviene de los bosques gestionados por ARAUCO, garantizando que su cadena de suministro sea responsable y esté alineada con los principios de sostenibilidad.

Durante su ciclo de vida, los árboles capturan carbono de la atmósfera y lo almacenan en su biomasa. Cuando se utiliza madera en la construcción, ese carbono permanece almacenado, contribuyendo a la reducción de la huella de carbono de los edificios. "El 50 % de la madera es carbono almacenado, lo que significa que al utilizar madera en la construcción, estamos almacenando el principal responsable del cambio climático en la estructura del edificio", explican desde ARAUCO. Este enfoque demuestra que la madera es una solución efectiva para avanzar hacia una construcción más sostenible y resistente al cambio climático.

La empresa ARAUCO y su visión de la construcción sostenible con madera

El compromiso de ARAUCO con la construcción en madera no se limita a la provisión de materia prima. La empresa también ha trabajado en la difusión de buenas prácticas en arquitectura, ingeniería y montaje, ofreciendo soporte técnico a los profesionales del sector. Esto ha permitido que varios proyectos en Chile utilicen la madera como material estructural principal, demostrando su viabilidad desde un enfoque técnico y económico.

La construcción industrializada con madera también presenta ventajas adicionales en cuanto a eficiencia y menores impactos en el entorno urbano. Al permitir la prefabricación de los elementos estructurales, se reduce el tiempo de ejecución en obra, minimizando la generación de residuos y el ruido en las áreas circundantes. "Esta forma de construcción es menos ruidosa, lo que mejora la calidad de vida de las comunidades cercanas", comentó Marcone. Así, no solo se optimizan los procesos constructivos, sino que también se mejora el entorno en el que se desarrollan los proyectos.

La sostenibilidad de la construcción en madera a largo plazo depende en gran medida de una gestión responsable de los recursos forestales. ARAUCO ha implementado un modelo de manejo forestal que promueve la reforestación y la tala responsable de árboles maduros, asegurando la conservación de los ecosistemas y la disponibilidad de madera para futuras generaciones, sin comprometer la biodiversidad ni los servicios ambientales que los bosques proporcionan.

La empresa también ha impulsado iniciativas como HILAM, una división dedicada a la producción y comercialización de productos de ingeniería en madera. A través de HILAM, ARAUCO busca consolidar la presencia de la madera en la industria y fomentar su adopción en proyectos más grandes, como edificios de gran altura y desarrollos urbanos.

El impacto y el futuro de la construcción en madera

Además de la reducción de las emisiones, la construcción en madera tiene un impacto positivo en otros aspectos. La madera contribuye a mejorar el confort térmico y acústico de los edificios, resultando en espacios más eficientes y agradables para vivir. Gracias a los avances tecnológicos en el procesamiento y montaje de la madera, es posible crear estructuras altamente resistentes y seguras, comparables con las de otros materiales tradicionales como el hormigón y el acero.

La participación de ARAUCO en proyectos innovadores como el edificio Burgos Net Zero representa un hito importante en la construcción sostenible en Latinoamérica. A medida que más desarrolladores y arquitectos adopten la construcción en madera, se espera que esta solución siga ganando relevancia, convirtiéndose en una respuesta eficaz a los desafíos ambientales y urbanos del siglo XXI.