Mohawk destaca sus avances en sostenibilidad en el Informe de impacto 2023

Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha publicado hoy su 15º informe anual de impacto, Surfaces with Purpose, que documenta el progreso de la empresa en 2023 hacia sus objetivos de sostenibilidad y comparte actividades de todo el mundo que reflejan el compromiso de Mohawk con las personas y el planeta "La sostenibilidad es más que una buena filosofía: es un buen negocio", afirmó su presidente y director general, Jeff Lorberbaum. "Nuestra empresa se dedica a ofrecer resultados a nuestros inversores, clientes, empleados y comunidades. Nuestros productos se fabrican utilizando prácticas sostenibles que ayudan a reducir nuestra huella de carbono, conservan los recursos e incorporan un importante contenido reciclado, incluyendo casi 60.000 millones de botellas de plástico durante la última década".

Con equipos de gran talento e instalaciones de fabricación de última generación en 19 países, Mohawk es el mayor fabricante de suelos del mundo. La empresa ofrece una completa cartera de productos residenciales y comerciales adaptada a las preferencias del mercado local, que incluye una amplia selección de productos sostenibles en cada categoría.

"Para los clientes, este informe supone una oportunidad de ver el impacto que Mohawk está teniendo gracias a nuestros productos y prácticas sostenibles", señaló la directora de sostenibilidad, Malisa Maynard. "Mohawk está comprometida con un futuro sostenible a través de la innovación y la circularidad de los productos, que incluye la reducción de carbono, los residuos y el agua. Me complace ver los progresos realizados por nuestro equipo global en 2023, y estamos centrados en lograr resultados aún mejores".

Entre los aspectos más destacados del informe de impacto 2023 de Mohawk se incluyen:

En 2023, Mohawk superó su objetivo de intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero, con una reducción del 36 % con respecto a los datos de referencia de 2010. El periódico USA Today reconoció a Mohawk como uno de los Líderes climáticos de Estados Unidos tanto en 2023 como en 2024.

El año pasado, Mohawk recuperó 44,9 millones de libras de productos al final de su ciclo de vida útil mediante el reciclaje y la reutilización.

Aproximadamente el 58 % de los residuos de fabricación de Mohawk se recuperaron, reciclaron o reutilizaron en 2023.

La intensidad de consumo de agua a nivel global de Mohawk ha mejorado en un 42 % con respecto a los datos de referencia de 2010, gracias a los millones de galones de aguas residuales que se reutilizaron o eliminaron en los procesos de fabricación.

La plantilla de Mohawk en EE. UU. está compuesta en un 43 % por personas de raza negra, indígenas o de color (BIPOC). Este año, Newsweek incluyó a Mohawk entre los Mejores lugares de trabajo de Estados Unidos en la categoría de Diversidad y mujeres.

Más del 10 % de la plantilla global de Mohawk lleva en la empresa 25 años o más.

Gracias a las mejoras del programa de seguridad, la tasa global de incidentes registrables de Mohawk en 2023 ha descendido alrededor de un 10 % con respecto a hace cinco años.

Durante 2023, Mohawk amplió su «Cultura del cuidado» a través de alianzas de sostenibilidad, incluidas Plastic Bank®, One Tree Planted® y Rhinory®. Para consultar el informe de impacto 2023 completo de Mohawk, se puede visitar aquí.

Acerca de Mohawk Industries

Mohawk Industries es el principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional. Su innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado sus marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Durante las últimas tres décadas, Mohawk ha pasado de ser un fabricante de alfombras estadounidense a convertirse en la mayor empresa de revestimientos de suelos del mundo, con presencia en los cinco continentes. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo, así como paneles de aglomerado, de melamina, paneles decorativos laminados de alta presión y productos aislantes. Las marcas de Mohawk se encuentran entre las más reconocidas del sector e incluyen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Leoline, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Performance Accessories, Pergo, Quick-Step, Unilin y Vitromex. Para obtener más información, se puede visitar mohawkind.com.