@noradoa.travelphoto gana el IV #ConcursoFotoRed con una foto de Laguardia

En segundo lugar, quedaba la foto de Jerez de los Caballeros, obra de @nataliasalguero9, con 547 Me gustas, y en tercer lugar la de Hondarribia, obra de @baxerri con 394 Una foto de Laguardia, presentada a concurso por @noradoa.travelphoto, se ha llevado el primer premio de la edición de 2024 del Concurso FotoRed en Instagram que convoca, por cuarto año consecutivo, la Red de Ciudades y Villas Medievales.

El jurado del concurso, compuesto por profesionales de la fotografía de todas las ciudades y villas de la Red, hizo una primera selección de seis fotografías.

La decisión final ha correspondido a los 'instagramers' con sus 'likes', una vez que las siete fotografías finalistas se hicieron públicas en el perfil de la Red Medieval @villasmedievales

Las bases del concurso permitían el voto hasta el día 7 de julio, a las 23:59 horas, de manera que las tres fotos ganadoras serían las que acumularan más "Likes" en los posteos de la Red.

Las fotos ganadoras se han publicado en el perfil de Instagram @villasmedievales tanto en un 'story' como en las publicaciones del sorteo.

La foto de Laguardia obtuvo 558 "Likes". Se trata de una foto con la localidad de Laguardia de fondo, a la que se llega después de contemplar una hermosa panorámica de los viñedos del lugar y de uno de sus lagos salados.

En segunda posición ha quedado la foto de Jerez de los Caballeros (foto de @nataliasalguero9), con 547 "Me gustas". Su imagen es una bella composición de elementos, con Jerez de los Caballeros al fondo, y una luz muy particular, que resalta tanto elementos naturales como patrimoniales.

En tercer lugar, se ha clasificado la foto de Hondarribia (@baxerri), gracias una original perspectiva del casco histórico de la localidad.

@noradoa.travelphoto ha ganado 1 noche de alojamiento y desayuno y una comida o cena para 2 personas y una visita guiada en una de las villas que forman parte de la asociación.

El segundo y tercer premio son lotes de productos formados por un producto eno-gastronómico típico de cada localidad perteneciente a la Red Medieval.

La Red Medieval ya se ha puesto en contacto con los ganadores a través de mensaje privado en Instagram, indicándoles un email y un teléfono de contacto donde ya pueden solicitar su premio y seleccionar fechas.

Ahora, disponen del plazo de un mes desde la publicación de los ganadores del sorteo para ponerse en contacto con la organización del concurso y solicitar su premio.