ADEL entrega material sanitario a los siete centros de salud de la Sierra Norte

Con el remanente de una partida COVID, que ya no tenía sentido gastar en protección frente a la pandemia, se ha adquirido, en coordinación con los profesionales sanitarios de los centros médicos de la comarca, diferentes instrumentos médicos -en torno a 4.000 euros por centro-, como por ejemplo dos ecógrafos, uno para Hiendelaencina, y otro para Sigüenza ADEL Sierra Norte ha invertido cerca de 30.000 euros en equipos sanitarios para mejorar la atención que se presta, en este sentido, en la Sierra Norte de Guadalajara.

Los fondos proceden del remanente de una partida de lucha contra el COVID que ya no tenía sentido gastar en prevención de la pandemia. Así, y de acuerdo con los profesionales sanitarios de la comarca, extendiendo así al medio rural el concepto de gobernanza, se han invertido en equipos necesarios para cada centro médico, firmándose para ello un acuerdo de cesión de uso de todos ellos al SESCAM.

Cada uno de los siete centros médicos -Jadraque, Cogolludo, Galve de Sorbe, Sigüenza, Hiendelaencina, Atienza y Tamajón- de la comarca ha recibido una subvención de en torno a 4.000 euros.

Ecógrafos para Hiendelaencina y Sigüenza

Los profesionales sanitarios de Sigüenza y Hiendelaencina se han decantado por la adquisición de un ecógrafo, que les fue entregado por la presidenta de ADEL, María Jesús Merino y por la vicepresidenta, Isabelle Bancheraud, respectivamente.

Se trata de un dispositivo de imagen que permite ver estructuras internas en todo el cuerpo. Pese a que los especialistas de atención familia y comunitaria no pueden diagnosticar nada sólo con la ecografía, si pueden llevar a cabo ecoscopias que pueden servir, por ejemplo, en patologías de urgencias, para descartar cólicos renales complicados, comprobar la dilatación de una vesícula, el tamaño de la aorta o para distinguir un ganglio maligno de otro que no lo es, por ejemplo, así como también para observar estructuras más superficiales como lipomas o quistes.

Su pequeño tamaño y poco peso permiten un uso itinerante en los domicilios y en los consultorios, cuando se hacen visitas médicas. Lo pueden utilizar médicos y enfermeros, puesto que hay muchas técnicas de enfermería que se apoyan en las imágenes de ultrasonografía.

Además, y como el centro de especialidades de Sigüenza, es ahora centro docente, el ecógrafo es una herramienta más que permite a los residentes aprender otras técnicas en la especialidad.

En el poco tiempo de uso efectivo que han tenido ya han mostrado su utilidad, permitiendo comprobar, en un paciente de urgencias con un dolor abdominal agudo, que su vesícula biliar estaba distendida e inflamada, con lo que posiblemente se trataba de un caso de colecistitis aguda, algo que se confirmó en el hospital de Guadalajara, pasando a quirófano casi inmediatamente.

En los otros centros, e igualmente a petición de los profesionales sanitarios, se han adquirido camillas, fonendoscopios, otoscopios y otro instrumental.