DHL Freight consigue el reconocimiento Great Place to Work

Este nombramiento se basa en las opiniones y experiencias de los propios empleados, por lo que es especialmente relevante para la compañía DHL Freight, uno de los principales proveedores de transporte por carretera en Europa, ha conseguido el reconocimiento Great Place to Work en Iberia, siendo la primera vez que optaba a este título.

DHL Freight Iberia ha conseguido un índice de confianza global del 81% en España y del 88% en Portugal. En Portugal, los ítems con mayor puntuación han sido hospitalidad y equidad, mientras que en España han sido cercanía y equidad.

Rubén Gavela, director general de DHL Freight Iberia ha explicado: "Nos llena de especial orgullo este nombramiento, ya que se basa en las opiniones reales y en las experiencias de nuestros empleados en la compañía, Ser un lugar preferente para trabajar, tanto en España, como en Portugal es un enorme logro y seguiremos trabajando para mantenerlo y potenciarlo".

Ser Great Place to Work supone un importante impulso para la marca, que contribuye a visualizar que los empleados son un pilar fundamental para la compañía y refuerza la confianza en la misma, además de potenciar la cultura empresarial y el sentimiento de pertenencia e impulsar la atracción y fidelización del talento, uno de los objetivos prioritarios del Grupo DHL.

Isabel Dias, Head or HR DHL Freight Iberia ha comentado: "Nos sentimos muy orgullosos de haber obtenido esta certificación por primera vez. Es un reconocimiento que viene reafirmar nuestra inversión en materia de capital humano, compromiso de los empleados, creación de un lugar inclusivo y solidario y fomento de una cultura positiva".

DHL Group, uno de los mayores empleadores del mundo con aproximadamente 600,000 empleados, ha establecido un ambicioso objetivo para 2025: que al menos el 90% de todos los empleados trabajen en lugares reconocidos como Top Employer o Great Place To Work. La empresa avanza progresivamente hacia la consecución de este objetivo.