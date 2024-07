El CCMIJU revoluciona la medicina del futuro con el fin de mejorar la atención médica y la calidad de vida de los pacientes

Su compromiso con la investigación, la formación y la colaboración internacional lo convierten en referente a nivel global. Su próxima cita internacional: albergar el prestigioso congreso anual de la International Society for Medical Innovation and Technology (iSMIT), del 26 al 28 de septiembre, que reunirá a expertos y líderes de todo el mundo para debatir temas de alto impacto científico, médico y social El prestigioso Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) se ha consolidado como un enclave de referencia a nivel global en el ámbito de la investigación biomédica, la innovación médico-quirúrgica y la formación de profesionales sanitarios. Ubicado en Cáceres, el centro pone a disposición de la comunidad médica y científica unas instalaciones singulares de más de 20.000 m², proporcionando un entorno vanguardista en el que se han logrado numerosos hitos y valiosas contribuciones que han revolucionado la práctica clínica y que han tenido un impacto significativo en la mejora de la atención médica y la calidad de vida de los pacientes.

El CCMIJU desempeña un papel crucial en la formación y entrenamiento de profesionales sanitarios en técnicas avanzadas de cirugía mínimamente invasiva, promoviendo una enseñanza personalizada a la futura generación de cirujanos.

Desde su inauguración en 2007 ha formado a más de 26.000 profesionales sanitarios, ha desarrollado más de 150 proyectos de I+D+i, ha publicado más de 700 artículos científicos y posee más de 28 patentes. Su programa formativo, reconocido a nivel nacional e internacional, ofrece alrededor de 120 actividades anuales que atraen a más de 1.500 profesionales que eligen sus instalaciones para el entrenamiento quirúrgico.

La clave del éxito radica en su apuesta por la colaboración, cuya amplia red cuenta con investigadores, universidades, hospitales y empresas líderes en medicina y cirugía de todo el mundo. Asimismo, el CCMIJU destaca por su implicación en proyectos relevantes de investigación e innovación en el ámbito sanitario, que permiten mejorar la atención hospitalaria y sentar las bases de la medicina del futuro; así como su participación activa en congresos y eventos tanto nacionales como internacionales. No es de extrañar que el CCMIJU se haya convertido en la sede de acogida de la 35ª edición del Congreso anual de la International Society for Medical Innovation and Technology (iSMIT), que se celebrará del 26 al 28 de septiembre de 2024. Una cita ineludible para profesionales sanitarios e investigadores interesados en las últimas innovaciones médicas y tecnologías en salud.

El congreso contará con más de 100 expertos y líderes en sus áreas, procedentes de países como Francia, Noruega, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Japón, Italia, Portugal, Austria y Taiwán, entre otros, que debatirán sobre los avances en la medicina y cirugía, la robótica quirúrgica, la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario y la bioimpresión, entre otros.

El congreso iSMIT 2024 se celebra del 26 al 28 de septiembre de 2024 en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), en Cáceres.