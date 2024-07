¿Cuántos artículos ha escrito Javier Marías?

¿Cuántos artículos y columnas periodísticas, además de otros géneros periodísticos, entrevistas, crónicas, etc. ha escrito Javier Marías Franco (1951-2022)?



En este modesto recorrido que voy haciendo sobre el columnismo y articulismo de opinión y literario de nuestro terruño, en el cual no se pueden abordar los cientos de autores y autoras existentes en estos tres siglos, hoy, le ha tocado a Javier Marías, malogrado por el fallecimiento demasiado pronto.

Ya que ahora, setenta años no llega a la media de vida en nuestra sociedad y país, que para los hombres está entre ochenta y ochenta y tres años, según año que se tome de referencia. Javier Marías que esperábamos, notable narrativista y narrante y narrador y sujeto y objeto y receptor y emisor de narraciones, esperábamos para él, el Nóbel. Cosa que evidentemente ya no puede ser. Por tanto, sugiero a los entes que proclaman y programan posibles y potenciales nóbeles, que se busquen a otras dos o tres o cuatro figuras para que se pongan en la fila, a ver, si ya nos toca otro Nobel. Porque apenas tenemos ni en Literatura, ya los últimos han sido Vargas Llosa, doble nacionalidad, ya Cela hace varios lustros. Ya creo que nos merecemos otro, también en las ramas de las ciencias y no solo de las Letras…

Habría que preguntarse, porqué no tenemos ningún Nobel de nuestro terruño, salvo Vargas Llosa, qué nos sucede, tenemos más de setenta universidades, tenemos una industria suficiente y notable con sus departamentos de investigación, qué es lo que nos sucede. Se dice que en Francia, Alemania, Gran Bretaña si se pasan dos o tres años, sin que a ninguno de sus ciudadanos o nacionalizados no le hayan otorgado un Nobel, se preguntan qué es lo que están haciendo mal. Aquí, nos tendríamos que preguntar qué es lo que hacemos mal…

El monstruo de Internet indica en una entrada a Javier Marías Franco, que ha publicado veintiún libros de recopilación de artículos periodísticos. Por tanto, podemos pensar, que si en cada libro existen de media, cien columnas, habría publicado entre dos mil cien artículos, como mínimo, y, al menos, pongamos como techo, tres mil o tres mil quinientos. Porque puede que en algunas temporadas haya publicado dos a la semana, en dos medios diferentes. Por tanto, según este cálculo aproximado podría estar entre una horquilla entre 2.100-3.500, pero esta cifra como una hipótesis. Existe que yo sepa, al menos una tesis doctoral, sobre el articulismo de Javier Marías, pero no me he encontrado con ella, quizás ésta si indique una cifra…

Se indica que el primer relato que publicó fue el 19 de abril de 1968, en un periódico barcelonés, El Noticiero Universal, que fue escrito en 1966. Y, que su primer artículo periodístico lo publica en 1976, en la revista dominical del Diario de Barcelona, titulado El terreno sin confines.

Por tanto, ya tenemos una horquilla de tiempo, del primer artículo periodístico de 1976 y el último del 2.022, supongo que habrá alguno póstumo. Por lo cual, podríamos calcular que su posibilidad o potenciales o capacidad de redactar y publicar artículos está en una horquilla de cuarenta y cinco años aproximadamente. Diríamos que en ese tiempo, estaba abierto a publicar artículos y a escribir columnas, o a escribir artículos y publicar columnas. Si es que tenía posibilidades y ofrecimientos y cabeceras. Como en todos los autores y autoras, supongo que habrá perdidos por las hemerotecas, con su nombre o con seudónimo, con siglas y semejantes otras columnas o entrevistas u otras piezas periodísticas de este autor, como casi de todos…

Por tanto, la cifra que hemos dato anteriormente, entre dos mil cien, como suelo mínimo, y tres mil quinientos, si quieren asciendan a cuatro mil. Puede ser una cifra realista o hipótesis posible, para salir y para crear una base de estudio y de análisis, teniendo en cuenta, toda la producción que en este sentido se ha realizado ya sobre la figura que estamos cronicando y comentando y homenajeando y valorando y recordando…

Creo que todos los autores/as del articulismo periodístico de opinión, al menos, de otros géneros también, se deben intentar empezar a crear Bases de Datos y Directorios de todos sus artículos, en la medida de lo posible. Creo y estimo, que ellos o ellas, mientras existen y viven y respiran aire, deberían ir situando las piezas del ajedrez cultural, para empezar este edificio. Y, después, los herederos y testamentarios de la propiedad intelectual y de sus producciones culturales continúen.

A mi me parece que la labor que ha hecho la Universidad de Gerona, si mi memoria no me falla, y, que se encuentra en Internet, dónde se pueden consultar los 6.200 artículos de Josep Plà, es ejemplar, e imitable, y loable… Y, que todos los autores y sus testaferros y testamentarios deberían hacer y copiar la idea y el proyecto. De tal forma que al cabo de unos años, en distinto grado de perfección tuviésemos directorios de todos los artículos de las docenas de grandes escritores que redactaron columnas periodísticas, de los periodistas que también lo hicieron…

Pregunto, alguien me puede decir, aunque sea como curiosidad, alguien que haya investigado esta temática, cuántos artículos ha escrito y ha publicado Javier Marías… ¡Aunque sea con más aproximación que la ofrecida en este artículo…!