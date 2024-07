El asistente de voz de Škoda integra ChatGPT

La funcionalidad de Laura, el asistente de voz de Škoda, se ha ampliado significativamente gracias a la integración de Chat Pro del socio tecnológico Cerence Inc. Además de las fuentes de información disponibles anteriormente, la función Chat Pro está ahora directamente conectada con la herramienta avanzada de IA ChatGPT para responder a preguntas que van más allá del alcance de los conocimientos originales de Laura. La función ya está disponible en los modelos de la familia Škoda Enyaq con la nueva versión de software 4.0 lanzada para el modelo de 2024, la nueva generación del Škoda Superb y Kodiaq, así como el actualizado Škoda Octavia. Los datos del usuario y del vehículo están seguros en todo momento.



ChatGPT y Chat Pro amplían las posibilidades de Laura al tiempo que protegen la seguridad de los datos

Laura, el asistente de voz de Škoda, integra ahora ChatGPT, lo que mejora su funcionalidad al tiempo que mantiene estrictas normas de protección de datos. La actualización amplía las capacidades de Laura más allá de los comandos de voz anteriores, permitiéndole responder a preguntas que abarcan diversos temas. Si una pregunta no está relacionada con las categorías «Vehículo», «Datos», «Tiempo», «Noticias», «Deportes» o «Bolsa», se dirigirá automáticamente a Chat Pro, que está perfectamente conectado a ChatGPT. Siempre que se utilice el chatbot como fuente, Laura prologará la respuesta con «Según ChatGPT…». El control del usuario sobre el asistente de voz permanece inalterado, y la función puede desactivarse a través de los ajustes de privacidad del sistema de infoentretenimiento del vehículo. Sin embargo, en los modelos Enyaq que admiten esta funcionalidad, siempre está activa. Es importante destacar que ChatGPT no accede a los datos del vehículo ni a información personal; todas las solicitudes se procesan de forma anónima y las interacciones se eliminan inmediatamente después para garantizar el máximo nivel de protección de los datos.

La función Chat Pro admite actualmente cuatro idiomas

Con la introducción de esta nueva función de conectividad, Škoda refuerza su compromiso de centrarse en el cliente. Los usuarios solo necesitan un paquete online de Infoentretenimiento. La función está disponible en los modelos que están construidos sobre las plataformas MEB GP y MQB EVO y equipados con la última generación de sistemas de infoentretenimiento, entre los que se incluyen la nueva generación del Škoda Superb y Kodiaq, el actualizado Škoda Octavia y la familia Škoda Enyaq con la nueva versión de software lanzada para el modelo de 2024. Los idiomas actualmente soportados son inglés, español, checo y alemán.

