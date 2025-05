Leapmotor T03 con su ingenioso sistema Magic Space

La vida urbana exige flexibilidad, y Leapmotor T03 la ofrece con creces. Ya sea maniobrando para entrar o salir de lugares de estacionamiento estrechos o cargando el maletero para una escapada de fin de semana, este vehículo se adapta a cualquier necesidad de un modo sencillo.



La flexibilidad del espacio está garantizada, gracias a su ingenioso sistema Magic Space, que permite que el área de carga se expanda de unos compactos 242 litros a unos amplios 848 litros. Eso significa que puede llevar todo, desde sus elementos esenciales diarios hasta sus mayores pasiones, ya sea equipo deportivo, instrumentos musicales o unas compras espontáneas. No se trata solo de capacidad y espacio: se trata de libertad.

El Leapmotor T03 tiene un diseño y un aspecto emocionantes y alegres. El nuevo color vibrante, Mint Green, encarna la esencia de la alegría, la buena vida y la sostenibilidad, aportando a los conductores una sensación de felicidad, positividad y vitalidad.

El amplio techo corredizo panorámico de 42 pulgadas transforma cada viaje en una experiencia escénica, inundando el habitáculo con luz natural y una sensación de apertura.

Y con un espacio para la cabeza similar al de un C-SUV, incluso dos adultos de hasta 190 cm de altura pueden estirarse y relajarse. Es un espacio que respira contigo: aireado, abierto y cómodo sin esfuerzo.



Digital Centric: tecnología que se mueve contigo

El Leapmotor T03 está diseñado para la generación conectada. Cada detalle está diseñado para mantenerse sincronizado con el mundo, ya sea que detrás del volante o lejos del automóvil.

Pantalla táctil de 10": La pieza central del tablero es una pantalla táctil nítida e intuitiva de 10 pulgadas que pone el control del vehículo al alcance de la mano. Desde la navegación y el entretenimiento hasta la configuración del clima y el vehículo, todo está a solo un toque de distancia. App Remote Control: Con esta aplicación móvil exclusiva, se puede bloquear y desbloquear puertas de forma remota, preacondicionar la temperatura interior y monitorear el estado de la batería. Es la comodidad, redefinida. Evolución de la OTA: Leapmotor T03 es cada vez más inteligente. Con las actualizaciones inalámbricas (OTA), su vehículo recibe las últimas características, mejoras de rendimiento y mejoras de seguridad automáticamente, sin necesidad de visitar el concesionario. Es un coche que evoluciona contigo.



Funciones de ayuda a la conducción avanzadas: seguridad y confianza en cada viaje

La seguridad no es opcional, es esencial. Es por eso que Leapmotor T03 viene equipado con un conjunto completo de funciones de ayuda a la conducción avanzadas (ADAS), diseñadas para proteger a todos los ocupantes del vehículo. Visualizadas en una interfaz de vista superior 2D limpia y moderna, estas características incluyen:

Control de crucero adaptativo (ACC): mantiene una distancia segura con el vehículo de adelante. Advertencia de colisión frontal (FCW): te alerta sobre posibles colisiones frontales. Frenado de emergencia autónomo (AEB): aplica automáticamente los frenos en situaciones críticas. Advertencia de cambio de carril (LDW): te mantiene al tanto de los cambios de carril involuntarios. Detección de Punto Ciego (BSD): monitorea tus puntos ciegos para cambios de carril más seguros.

Juntos, estos sistemas crean un sistema de seguridad activa y protección que brinda tranquilidad en cada viaje.



Rendimiento con un propósito

En el corazón de Leapmotor T03 se encuentra una experiencia de conducción que es tan emocionante como eficiente. Está diseñado para el ritmo de la ciudad: rápido, receptivo y siempre listo.

Motor eléctrico de 70kW El par instantáneo se disfruta cuando se acelera de 0 a 50 km/h en solo 3,7 segundos. Tanto siendo el primero en salir de la línea en un semáforo en verde o al incoroporarse a un tráfico rápido, Leapmotor T03 brinda potencia cuando más la necesita. Distribución de peso óptima Con un chasis perfectamente equilibrado, el Leapmotor T03 ofrece un manejo y una estabilidad excepcionales. Cada giro se siente suave, cada maniobra precisa. Experiencia de conducción personalizable La experiencia al volante se puede personalizar con 3 modos de conducción y 3 modos de dirección, lo que permite cambiar entre comodidad, eficiencia y deportividad a voluntad. Es un coche que se adapta a cada estado de ánimo y al día a día. Autonomía eficiente y carga rápida

Ve más allá con una autonomía WLTP de 265 km y, cuando llegue el momento de recargar, pasa del 30 % al 80 % en solo 36 minutos con la carga rápida de CC. Menos tiempo de espera y más tiempo para explorar.

Desde su uso inteligente del espacio hasta sus funciones digitales de vanguardia y su estimulante rendimiento eléctrico, Leapmotor T03 es un capítulo audaz en la movilidad urbana. No se trata solo de ir de A a B, se trata de disfrutar cada momento intermedio. Leapmotor T03. Tu próximo coche urbano.

La frase del Campeón del Mundo Juan Manuel Fangio: "El exceso de lentitud también es un riesgo. Cuidado con convertirnos en un estorbo en la calle o en la vida”.