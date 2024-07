​Pilar Alegría celebra la nueva Ley de Enseñanzas Artísticas como un “éxito colectivo” del sector

El sector de la cultura y las artes se ha dado cita hoy en el acto conmemorativo de la aprobación de la Ley de Enseñanzas Artísticas, celebrado en el Círculo de Bellas Artes. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha agradecido la participación de todos ellos en la elaboración de esta Ley, que ha celebrado como un “éxito colectivo”. “Gracias al arte nuestras vidas son más libres y más felices”, ha subrayado.

“Por fin, gracias al diálogo y al consenso, hemos podido aprobar esta Ley. Hemos querido que fueseis protagonistas en su redacción y sin vuestras aportaciones no hubiera sido posible”, ha señalado Alegría en su intervención, en la que ha invitado a los asistentes a participar también en el desarrollo de la Ley. “Esta es una Ley de todos y para todos. Y vais a seguir siendo actores principales”, ha asegurado.

La Ley de Enseñanzas Artísticas, aprobada definitivamente por el Congreso el pasado mes de mayo, responde a una demanda histórica de regulación por parte del sector, puesta de manifiesto por la amplia participación en su elaboración.

Entre las novedades que propicia esta Ley está la homologación de las enseñanzas artísticas superiores al Espacio Europeo de la Educación Superior, equiparándolas a las universitarias; y las enseñanzas artísticas profesionales al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, es decir, al nuevo sistema de Formación Profesional, abriendo también la posibilidad del reconocimiento y acreditación de estas competencias a los trabajadores del sector.

Gracias a esto, los estudiantes tendrán mayor facilidad para realizar parte de sus estudios en otro país europeo y para poder ejercer su profesión fuera de nuestras fronteras. Se introduce también la modalidad dual por lo que podrán realizar parte de su formación como prácticas en empresas, instituciones, etc., y cotizarán a la Seguridad Social como sucede con los estudiantes de FP.

En cuanto al profesorado de los centros públicos, la Ley favorece su actividad investigadora y su contribución a la creación artística. Además, se crean nuevas enseñanzas, como las Audiovisuales, y se confiere mayor autonomía pedagógica y organizativa a los centros, que podrán asociarse entre sí para crear ‘Campus de las Artes’.

“La pasión por el arte es algo innato, algo vocacional, algo inevitable. Pero también es algo que se aprende, que se estudia, que se perfecciona”, ha dicho Cayetana Guillén Cuervo, presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España. “Cuidar la educación artística, profesionalizarla, equipararse al resto de enseñanzas universitarias es vital”, ha añadido.

En el acto han intervenido:

Pablo Iglesias, presidente de la Asociación Española de Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores (ACESEA): “La ley sirve para una cosa tan sencilla como que seamos normales. hemos vivido mucho tiempo arrinconados y aspiramos a que nos traten en igualdad de condiciones con el resto. Ahora tenemos que desarrollarla entre todos”. Susi Sánchez, vicepresidenta segunda de la Academia de Cine: “Las ciencias audiovisuales van a llevar a formar profesionales cualificados con capacidad de criterio y de crítica, capaces de crear un camino de futuro y de pensamiento para todos los demás”. Elsa Pamparacuatro, cofundadora de la Escuela de Circo Txitatoki: “Llevamos más de 40 años enseñando circo y esta Ley viene a refrendar lo que hacemos. Vamos a poder acceder a estudios públicos de calidad. Vamos a tener reconocimiento. Vamos a poder crecer y avanzar. Y también vamos a evitar conflictos porque estudiar circo no va a ser un problema porque va a ser una educación superior. El circo va a ser un motivo de orgullo”. Ainhoa Martín, presidenta de la Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y Diseño: “Esta ley nos pone en el mapa de la educación, dignifica al estudiante y creo que supone un gran avance para el país. Fomentar una ley que mejora l vida de las personas también fomenta la economía y va en beneficio de todos”. Miquel Mirambell, director de la Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya: “Llevo 32 años esperando este momento. Estamos muy emocionados y muy contentos. Esperamos que la Ley se desarrolle cuanto antes. Va a ser muy importante para nuestros estudios”. Eva López, directora del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid: “Los centros y las enseñanzas van a poder desarrollar todas sus potencialidades. Tener una ley propia aumenta la visibilidad y pone en valor las enseñanzas y a los protagonistas de las mismas: los estudiantes y el profesorado”. Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores: “Esta ley significa existir. Vamos a poder decir que somos una enseñanza reglada. Esperamos a partir de aquí el reconocimiento de la labor de los profesores, que los alumnos puedan dejar de pelearse por querer ser escritores y poder transformar toda la experiencia de más de 40 años en cursos de grado superior. Para nosotros es prácticamente un sueño”. Miren Iñarga, directora general y Académica de Musikene del Centro Superior de Música de País Vasco: “El apoyo al talento de estos jóvenes con una sensibilidad artística especial es vital para promover una escena cultural rica, plural, inclusiva, integradora, y eso nos va a ayudar a construir una sociedad mejor para todos y todas”.

La ministra ha agradecido al sector artístico, comunidades autónomas, grupos políticos, estudiantes, docentes… su participación en la elaboración de la Ley y ha anunciado la creación de un departamento dentro del Ministerio para vehicular el desarrollo de la ley y grupos de trabajo con el sector para contribuir al mismo. “Lo importante es seguir trabajando juntos”, ha subrayado.