Láserum, la empresa de depilación láser más recomendada por los usuarios

En el competitivo mundo de la estética y la depilación láser, hay una empresa que destaca por encima del resto: Láserum. Con una nota media de 4,9 sobre 5 en más de 150.000 reseñas de Google, esta compañía especializada en servicios de depilación láser se ha consolidado en los últimos años como la más recomendada por los usuarios. Un logro que no es fruto de la casualidad, sino del trabajo y la búsqueda constante de la excelencia.

Para ganarse esta confianza, Láserum, especialistas en depilación láser diodo, ha basado su modelo de negocio y su atención en una fórmula que combina servicio personalizado, profesionalidad y eficacia en sus tratamientos. Un mix que le ha llevado a convertirse en un referente en toda la Península Ibérica.

No en vano, Láserum cuenta con más de 200 centros repartidos entre España y Portugal. Gracias a ello, la empresa ha logrado crear una red de establecimientos con una gran capilaridad que no solo ofrecen un servicio de calidad, sino que también se han convertido en un punto de referencia para aquellas personas que buscan eliminar el vello.

Pero, ¿qué hace que Láserum sea tan especial? La respuesta está en los detalles. Cada uno de sus centros ha sido equipado con la última tecnología en depilación láser. Además, cada instalación destaca por transmitir un ambiente que va más allá de lo meramente funcional.

La decoración cuidada y el diseño específico de cada espacio contribuyen a que la experiencia del cliente sea 100% satisfactoria desde el momento en que cruza la puerta. Una conjugación de servicios, diseño y profesionalidad que se suman a la accesibilidad, ya que los diferentes centros están ubicados en zonas estratégicamente situadas y bien comunicadas.

La tecnología propia de Láserum

A todo ello hay que sumar otro punto de gran valor y que es la verdadera joya de la corona de Láserum: el uso de tecnología propia. La empresa ha desarrollado un cabezal que alcanza hasta los -12ºC, convirtiéndolo en el más frío del mercado.

Gracias a esta capacidad tecnológica, los profesionales reducen al máximo cualquier sensación de molestia durante la sesión. El resultado es un tratamiento más cómodo y agradable para el cliente, lo que sin duda contribuye a esas excelentes valoraciones en línea.

Otro aspecto que distingue a Láserum es su adaptabilidad a las necesidades del cliente. En unos países como España y Portugal donde el sol es protagonista durante gran parte del año, la empresa ofrece una depilación láser compatible con el sol.

Esto significa que los clientes pueden comenzar o continuar su tratamiento incluso durante los meses de verano. Al contrario que otras soluciones existentes en el mercado, la depilación láser diodo de Láserum facilita continuar con las sesiones incluso en los meses de más calor. Para que sea realidad, tan solo hay que seguir los siguientes consejos:

Evitar la exposición solar directa en los 3-4 días previos y posteriores a la sesión de depilación láser diodo. Esta precaución ayuda a prevenir posibles irritaciones o manchas en la piel.

El uso diario de protector solar en cualquier zona que pueda estar expuesta al sol es imprescindible. Esta práctica no solo protege la piel de los efectos nocivos de los rayos UV, sino que también ayuda a mantener los resultados del tratamiento.

Para la sesión de depilación, se recomienda asistir con ropa holgada que cubra las zonas a tratar.

Entre sesiones, hay que regenerar e hidratar la piel. Con este fin, Láserum recomienda el uso de productos específicos, como su Regenerante Corporal, tanto antes como después de la sesión, y su Loción Hidratante Rosa Mosqueta el resto del tiempo.

Láserum: las necesidades del cliente en el centro

Más allá de su tecnología de vanguardia y la cualificación del equipo profesional, Láserum se distingue por estar centrado en satisfacer las necesidades del cliente. Por ello, la empresa ofrece un tratamiento personalizado y accesible para todos los bolsillos.

Con tal fin, ofrece sesiones cuyo precio comienza desde tan solo 6 euros. Una política de precios transparente y flexible que se ha convertido en otro de los factores que han contribuido a su alta valoración en internet.

Tal y como explican desde la compañía, “a diferencia de nuestros competidores, en Láserum hemos optado por un modelo de negocio basado en sesiones sueltas, sin necesidad de adquirir bonos. Esto significa que los clientes solo pagan por las zonas que se tratan, evitando grandes desembolsos iniciales”.

En un sector donde la satisfacción del cliente es la clave del éxito, Láserum ha demostrado que es posible combinar tecnología de vanguardia, servicio personalizado y precios accesibles.

Para más información puedes visitar su página web www.laserum.com o contactar directamente a través de hola@laserum.es.