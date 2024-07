“Hombres duros”: los primeros usuarios de la Viagra

Filmin estrena en exclusiva en España, el próximo viernes 19 de julio, la película "Hombres duros", largometraje de la BBC que se remonta al año 1994 para recordarnos cómo fueron los primeros ensayos clínicos de la Viagra en Swansea (Gales). Se trata de una comedia dramática, una película sobre masculinidad y camaradería en la que seguimos la vida de cinco hombres que se someten a las primeras pruebas clínicas de la famosa pastillita azul (que al principio era blanca) de Pfizer. "Hombres duros" está dirigida por el realizador galés Ashley Way y escrita por el guionista Matthew Barry ("las escalofriantes aventuras de Sabrina").





Iwan Rheon (Ramsay Bolton en "Juego de Tronos") es uno de los personajes principales de la película. Interpreta a Meurig, un hombre que sufre impotencia a causa de su diabetes y que además está afrontando la enfermedad de su esposa Ffion (Alex Roach). A su lado encontramos a Tommy (Paul Rhys), un hombre gay que logra participar en estos ensayos a pesar de que en principio están dirigidos a hombres heterosexuales. Colin (Steffan Rhodri) tiene miedo de no estar a la altura cuando se vea en persona a la mujer a la que ha conocido en un servicio de citas telefónicas. Pete (Phaldut Sharma) busca recuperar la pasión perdida junto a su esposa. Y Eddie (Mark Lewis Jones) parece un hombre fuerte, pero debajo de esa fachada esconde una profunda vulnerabilidad.

Rheon, que cambia de registro tras popularizar en televisión al despiadado Ramsay Bolton, se muestra encantado con el hecho de haber protagonizado esta película: "El guion es muy sólido, los personajes están muy bien creados, cada historia individual es muy cálida y sientes la humanidad de cada personaje y de cada relación", afirma. Para su compañero de reparto Phaldut Sharma la película reflexiona sobre la necesidad de transformar la masculinidad y conseguir que los hombres sean más capaces de expresar sus sentimientos: "La sociedad patriarcal ha creado algunos aspectos disfuncionales en la vida de muchos hombres. No se les permite bajar del caballo blanco y se supone que deben ser fuertes todo el tiempo".

Para el director Ashley Way, la película encuentra su solidez en el equilibrio de emociones y estados de ánimo: "Es complicado encontrar el equilibrio entre lo sincero, el humor y las emociones, que son muy crudas y algunos momentos muy íntimas. Después tienes una comedia que es a la vez hilarante e incómoda en algunos momentos, y encontramos el equilibrio simplemente siendo honestos".

"Hombres duros" llega a Filmin tras su estreno en Reino Unido en diciembre del año pasado. Lo hace formando parte de la programación de Atlàntida Mallorca Film Fest, el festival de cine de Filmin cuya edición online se celebra entre el 19 de julio y el 19 de agosto.