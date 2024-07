Feminismo selectivo-xenofóbico

Según el feminismo, las mujeres judías no son mujeres. Ya que si lo fueran, sin duda se hubiera pronunciad ante las violaciones del 7 de octubre de 2023. Pero como no levantó la voz en favor de las mujeres judías, hay que suponer que los terroristas, aunque las forzaron sexualmente, no abusaron de ellas... Lo cual no deja de ser una paradoja. Con su silencio cómplice, el feminismo no solo despojó a la mujer judía de su género, sino que blanqueó a los asesinos. El feminismo de hoy es selectivo-xenofóbico. Murió, no os entristezcáis porque ha pasado a mejor vida. Pero no os lamentéis de que se haya ido, porque con su mutismo cayeron las máscaras. Ahora que el daño ya está hecho, ¡Yo os acuso! Ahora que nadie podrá traer de vuelta lo que ese día ellas perdieron, ¡yo os acuso! Nadie podrá borrar de sus mentes doloridas aquellos momentos. Por todo ello ¡Yo os acuso! Llegados a este punto, me pregunto: ¿alguna vez llegó a respirar? ¿Alguna vez pudo su corazón palpitar? No, nació muerto. Solo era un fantasma conveniente para algunos hipócritas que se beneficiaron con los chiringuitos. Sí, ¡yo os acuso!