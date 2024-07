Erum Vial y AEOL se unen para comercializar la baliza V16 conectada que une sostenibilidad y seguridad

A través de AEOL, hasta 6.000 puntos de venta en toda España tendrán acceso a la Baliza V16 conectada de Erum Vial, marca especialista en seguridad vial. La LED ONE, fabricada con un 82% del plástico reciclado, es una solución ambientalmente sostenible para la seguridad vial Erum Vial, empresa especializada en seguridad vial del Grupo Erum, y AEOL, proveedor de soluciones informáticas para autoescuelas, han firmado un acuerdo para distribuir la Luz de Emergencia LEDONE Connected, la baliza V16 conectada que sustituye a los triángulos de emergencia con el objetivo de reducir el riesgo de atropello en caso de incidente en la carretera.

Con más de 6.000 centros de formación en todo el territorio español y más de 6.000.000 de usuarios al año en su plataforma, AEOL SERVICE S.L se ha consolidado como líder en el sector de la formación y la seguridad viales en España, con más de 20 años de experiencia en el mercado.

El acuerdo posibilitará que los usuarios registrados en AEOL, puedan adquirir la baliza LED ONE Connected personalizada con la imagen de AEOL.

La LEDONE es una baliza V16 que se diferencia por una mayor altura, lo que le permite ser más visible en coches con barras laterales, y por estar fabricada con plástico reciclado en un 82%. Además, está fabricada mediante ecodiseño, optimizando su reciclabilidad una vez llegue al final de su vida útil

La LEDONE es la solución para los conductores que quieren un producto de seguridad, con la máxima calidad, y que sea respetuoso con el medio ambiente.

Características destacadas de la luz de emergencia LEDONE Connected:

1.Conectividad: Conexión anónima, mediante Narrow Band IoT, con la Dirección General de Tráfico (DGT) en caso de accidente, avería u otra incidencia, asegurando una respuesta rápida y eficiente.

2.Compromiso sostenible: La LEDONE está fabricada mediante ecodiseño, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida del producto, y con un 82% del plástico reciclado. Una solución sostenible para la seguridad vial.

3.Visibilidad asegurada: La sobre altura del dispositivo garantiza una visibilidad excepcional desde cualquier ángulo, en vehículos con barras laterales y en condiciones meteorológicas desfavorables como la nieve, mejorando la seguridad en carretera y reduciendo los riesgos de siniestros.

4.Fácil uso: Con su base magnética, y la opción adhesiva, la LEDONE ECO se instala fácil y rápidamente en cualquier superficie metálica o plástica.

5. Diseñada y fabricada en España, en Alcoy, Alicante, la LED ONE Connected ha superado las certificaciones más exigentes de conectividad y uso.