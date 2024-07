Preparar croquetas es más fácil con La Croquetera

Las croquetas son uno de los platillos más versátiles, rápidos y fáciles de cocinar, esto gracias a que pueden realizarse con cualquier tipo de alimentos como carnes, vegetales, pescados y más. Sin embargo, en muchos casos no se tienen los implementos necesarios para elaborarlas a la perfección. Para su preparación, lo más práctico es emplear un utensilio multiuso, no solo para hacerlas con las medidas correctas, sino también para cocinarlas de manera fácil y rápida. En este contexto, un gran aliado a la hora cocinar un plato de croquetas, es La Croquetera, un utensilio multiuso ideal para cocinar, además de croquetas, buñuelos, sushi, albóndigas, patatas, y mucho más.

El aparato puede adquirirse a través de su propia tienda online, una página web creada para todos aquellos clientes que prefieren realizar sus compras para la cocina por internet.

¿Cómo utilizar La Croquetera? La Croquetera, más allá de ser un producto fácil de usar, se trata de un utensilio cómodo e higiénico. Consiste en un par de tijeras, en cuyos extremos se pueden colocar moldes con diferentes fines, puede ser utilizada también como pinza para ensaladas, pinzas para espaguetis, albóndigas, montaditos, y por supuesto, para las croquetas.

La Croquetera, cuenta con varios moldes intercambiables de diferentes tamaños y formas, dependiendo del alimento que se desee preparar.

¿De dónde provienen las croquetas? Aunque las croquetas son muy populares en España, los Países Bajos y en Sicilia, en primera instancia, este aperitivo es de origen francés. En el siglo XIX, el encargado de la cocina del monarca Luis XIV, conocido también como “El padre de las croquetas”, creó la salsa bechamel, pero no fue hasta 1817 cuando Antoine Camere sirvió una cena, en la que al chef se le ocurrió la asombrosa idea de recubrir la bechamel de una capa crujiente, naciendo así las primeras croquetas.