EUDE implementa cuatro másteres en BIM, el sistema que ha revolucionado el sector de la construcción

Con cuatro especialidades diferentes, cada máster durará un año y estará impartido en modalidad online por profesionales y líderes del sector que trabajan en las principales constructoras, ingenierías y estudios de arquitectura del país.

EUDE Business School se consolida así como escuela de negocios puntera en el sector de la innovación y la vanguardia tecnológica.

EUDE Business School presenta una nueva área de formación. La escuela de negocios implanta cuatro másteres en metodología BIM, herramienta esencial y puntera en la industria de la construcción, así como los sectores de la arquitectura o la ingeniería. El programa está diseñado para equipar a estos profesionales con las herramientas y conocimientos necesarios para sobresalir en un entorno cada vez más competitivo y tecnológicamente avanzado.

La metodología BIM (Building Information Modelling) integra tecnología y procesos para gestionar y optimizar el diseño, construcción y operación de edificaciones e infraestructuras mediante modelos digitales colaborativos. De esta forma, permite la visualización tridimensional y la simulación de proyectos, mejorando así la precisión y eficiencia. Además, centraliza toda la información del proyecto, reduciendo errores y costos.

Esta apuesta por la innovación refuerza el rol de líder que EUDE abandera en la formación de posgrado. Gracias a este máster, arquitectos, gestores de proyectos e ingenieros podrán diferenciarse en un sector en constante evolución tecnológica. El compromiso de EUDE pasa por formar a los alumnos no solo en contenidos teóricos, sino con una visión y práctica completas y actualizadas que les permitan sobresalir en su futuro profesional.

La necesidad de BIM en la construcción moderna La industria de la construcción enfrenta desafíos como la mejora de la eficiencia, reducción de costos, minimización de errores y optimización de tiempos. La metodología BIM aborda estos problemas mediante la creación de modelos digitales precisos de proyectos.

Estos modelos permiten una colaboración más efectiva entre arquitectos, ingenieros, constructores y propietarios, reduciendo errores y retrabajos. Además, BIM facilita la simulación de escenarios y la evaluación de decisiones antes de su implementación, mejorando la planificación y gestión de recursos. Adoptar BIM no solo mejora la calidad de los proyectos, sino que también ofrece una ventaja competitiva en el mercado global.

Cuatro másteres BIM especializados EUDE ofrece cuatro másteres especializados en BIM, todos ellos impartidos en modalidad online. Por ejemplo, el Máster en Gestión de Proyectos Arquitectónicos se enfoca en optimizar el diseño y funcionalidad de edificaciones. Por otro lado, en el estudio de la integridad y seguridad de las construcciones, surge el Máster en Gestión de Proyectos Estructurales asegura la integridad y seguridad de las construcciones. El Máster en Gestión de Proyectos Industriales e Instalaciones mejora la eficiencia en entornos industriales. Y, por último, el Máster en Gestión de Proyectos de Ingeniería Civil e Infraestructuras aborda la planificación y gestión de infraestructuras, como puentes y carreteras, para garantizar su durabilidad y funcionalidad.

“Pronto, la metodología BIM va a ser obligatoria en los principales proyectos”

Miguel Maldonado es el director del área de másteres BIM de EUDE Business School. Ingeniero y Gestor Sr. BIM en la petrolera Repsol, cuenta con más de 15 años de experiencia liderando la gestión de proyectos industriales internacionales. Asegura que, en esta etapa todavía prematura de BIM, este sistema “se considera un factor diferenciador. Sin embargo, pronto, la aplicación de la metodología va a ser obligatoria en los principales proyectos”.

Respeto al cuerpo académico, Maldonado señala que los docentes que impartirán este Máster BIM “forman parte del equipo de las principales casas de software, lo que nos garantiza que mostrarán las últimas actualizaciones del software durante la formación”. Además, la formación está orientada para ser lo más práctica posible. De esta forma, una vez adquirida la base de conocimientos, el alumno practicará directamente con proyectos reales.

Asimismo, la Agenda 2030 recomienda la implementación de la tecnología BIM como herramienta fundamental para avanzar hacia la sostenibilidad en la construcción. BIM facilita la eficiencia en el uso de recursos, la reducción de residuos y la optimización energética, apoyando los objetivos de desarrollo sostenible globalmente.

La bolsa de trabajo de EUDE incluye a los alumnos de BIM EUDE facilita a sus estudiantes acceso a una sólida bolsa de empleo con oportunidades en destacadas empresas como Iberdrola y Accenture, así como en constructoras y estudios de arquitectura como Aldesa, OHL, Carpintek, Proyeco, Proyecta Soluciones y Vohome. Estas oportunidades incluyen proyectos energéticos innovadores, roles que combinan tecnología y construcción, y la gestión de grandes proyectos de infraestructuras y diseño sostenible, reflejando el compromiso de EUDE en conectar a sus graduados con roles clave a nivel nacional e internacional en el sector de la construcción y arquitectura.

¿Qué salidas profesionales tiene el Máster en BIM de EUDE? El Máster en Metodología BIM ofrece múltiples oportunidades profesionales en sectores clave. Los estudios de arquitectura buscan renovar sus capacidades tecnológicas para presentar diseños de manera más visual y utilizar herramientas avanzadas de modelado 3D. En ingenierías, la necesidad de coordinadores BIM asegura que los diseños no interfieran entre diferentes equipos del proyecto, mientras que los Information Managers gestionan el entorno de datos común del proyecto.

Las constructoras buscan profesionales que aseguren el cumplimiento de requerimientos BIM durante licitaciones y BIM Managers para gestionar información de modelos durante la construcción. En topografías, se necesita integrar tecnologías como la captura de la realidad y levantamientos de Nubes de Puntos, además de herramientas de Información Geográfica. Por último, promotores y entidades públicas buscan aprovechar las ventajas del BIM en la gestión de proyectos, dependiendo de BIM Managers para guiar la implementación efectiva de la metodología y optimizar la construcción de activos.

EUDE Business School, a la vanguardia y comprometida con la innovación tecnológica El lanzamiento del nuevo Máster en Metodología BIM representa un hito significativo para EUDE. Este programa no solo responde a la creciente demanda del mercado por profesionales especializados, sino que también fortalece el compromiso con la excelencia educativa. Al equipar a los estudiantes con habilidades avanzadas en modelado 3D, gestión de datos y eficiencia en proyectos de construcción, EUDE está preparándolos para liderar en un sector dinámico y competitivo. Es un paso decisivo hacia la innovación y el éxito profesional en un entorno globalizado y en constante movimiento.