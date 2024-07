Guía para viajar a Formentera; Alojamientos, restaurantes, visitas y compras

Formentera es sinónimo de playas y calas espectaculares, pero su encanto va mucho más allá. La isla representa costumbres ancestrales, gastronomía auténtica, naturaleza autóctona, pueblos blancos, impresionantes acantilados, faros históricos, mercadillos vibrantes y, sobre todo, su gente acogedora.

Cualquier época del año es propicia para visitar Formentera, aunque para disfrutar plenamente de sus playas y calas, es ideal hacerlo entre abril y octubre. Durante julio y agosto, muchos optan por alquilar un barco para explorar sus aguas cristalinas.

Para llegar a Formentera desde Ibiza, se puede tomar un ferry, como los de Balearia, que operan cada 30 minutos. Algunos ferries permiten el transporte de vehículos y están comprometidos con el medio ambiente. Una vez en la isla, es recomendable alquilar un coche, moto o bicicleta. Autos Es Caló, una empresa local de confianza, ofrece estos servicios con la garantía de años de experiencia.

Además de sol y playa, en la isla se celebran diferentes eventos gastronómicos, culturales, deportivos y relacionados con el bienestar, como Formentera Zen, con una agenda de actividades como yoga, meditación o nutrición, entre otros.

¿Dónde alojarse en Formentera? Debido a su tamaño, Formentera ofrece una cantidad limitada de alojamientos, especialmente durante la temporada alta. Además, los precios suelen incrementarse considerablemente en esta época. Sin embargo, siempre es posible encontrar lugares con un encanto especial. Para ello, se recomienda consultar la guía de Formentera en El Blog de Celeste, donde se destacan opciones únicas y acogedoras.

Hay diferentes hoteles interesantes como Gecko Beach Club, Teranka, Five Flowers o Casa Formentera. También, hostales místicos con Rafalet. Y para otro tipo de turismo casas de lujo como Can Javi de Palma o más asequibles como Casas Entremares.

¿Qué ver y hacer en Formentera? Formentera se distingue por sus encantadores pueblos blancos, con construcciones típicas de la isla, donde la vida transcurre con tranquilidad, excepto durante la temporada alta de verano. Muchos de estos pueblos cuentan con todos los servicios necesarios, como colegios, farmacias, centros médicos y supermercados.

El Pilar de La Mola

Este pequeño pueblo blanco, ubicado en la zona este de Formentera, es una visita obligada, especialmente para sumergirse en la cultura payesa de la isla. Aunque ha cambiado mucho en los últimos años, se podría decir que es la parte más auténtica de Formentera, gracias a las personas que aún viven allí, el mercadillo artesanal y los bares tradicionales que se mantienen en el lugar.

Es Caló de Sant Agustí

Esta estrecha zona se encuentra justo antes de llegar a El Pilar de La Mola. Desde la antigüedad, ha tenido una gran tradición pesquera, que se refleja en sus varaderos de madera, utilizados para resguardar las pequeñas embarcaciones.

Sant Ferran de Ses Roques

Es el segundo pueblo más grande después de Sant Francesc Xavier, con tiendas, un mercado nocturno, banco, supermercados, colegios y el icónico Fonda Pepe, un establecimiento que abrió sus puertas en los años 60 y que se ha convertido en un referente para todos los visitantes.

Sant Francesc Xavier

Es la capital de Formentera y el pueblo más grande. Cuenta con todos los servicios, como el Consell Insular o Ayuntamiento, farmacias, restaurantes, bares, supermercados y tiendas de moda local, entre otros.

Es Pujols

Es una pequeña localidad ubicada entre la playa de Llevant y Punta Prima. Tiene mucha vida y una playa muy agradable con todos los servicios necesarios para pasar el día. El atardecer en la zona es muy bonito, y hay varios lugares para disfrutar de copas, buenos hoteles y algunos restaurantes que valen la pena visitar.

La Savina

Es la parte más occidental de la isla, donde se encuentra el puerto de La Savina, el punto de entrada para todas las personas que llegan a Formentera en ferry. Aquí encontrarás todos los servicios necesarios, como farmacias, estancos, diversas tiendas, restaurantes y opciones de buceo.

Sitios de interés El Faro de La Mola

El Faro de La Mola se encuentra en la parte más oriental de Formentera, a 120 metros sobre el nivel del mar. Cerca de él se halla el punto más alto de la isla, Sa Talaïassa, que se eleva a 192 metros sobre el nivel del mar. Además, junto al faro, se erige un monolito dedicado al escritor Julio Verne, destacando la importancia cultural y literaria del lugar.

Iglesia de Nuestra Señora del Pilar

La Iglesia de Nuestra Señora del Pilar es un sitio muy especial, ya que en su plaza se celebran todas las festividades del pueblo. Esta iglesia, construida en el siglo XVIII, presenta la arquitectura blanca típica de la isla y está rodeada de jardines y dos huertos. Estos elementos no solo embellecen el lugar, sino que también lo convierten en un punto de encuentro y celebración para la comunidad local.

El Mirador

El Mirador, situado justo antes de llegar a La Mola, es el mejor lugar para contemplar la isla de Formentera en su totalidad. Desde allí, se puede apreciar tanto el norte como el sur de la isla, con sus playas, bosques, aguas cristalinas y, lo mejor de todo, los impresionantes atardeceres que pintan el horizonte.

Estany Pudent y Ses Salines

En la isla se encuentra un gran lago llamado S'Estany Pudent, en el cual no está permitido bañarse. Este lago, ubicado en la zona norte, entre La Savina y Es Pujols, es ideal para un paseo a pie o en bicicleta, no solo por su paisaje, sino también por su rica fauna, especialmente las aves. Las Salinas de Formentera, conocidas como Ses Salines, han jugado un papel crucial en la historia de la isla. El proceso de extracción de sal es sencillo: se utiliza el agua del mar de S'Estany Pudent, que pasa a través de canales para aumentar su concentración salina. Luego, el agua se bombea a los estanques, donde la sal se cristaliza.

Es Cap de Barbaría

Ubicada en el sur de la isla, esta zona se caracteriza por su vegetación escasa y alberga el segundo faro más importante de Formentera, famoso por su aparición en la película "Lucía y el Sexo". Se recomienda alquilar una bicicleta y pedalear hasta allí para disfrutar de los hermosos atardeceres que ofrecen vistas inigualables del paisaje mediterráneo.

¿Cuáles son las mejores playas y calas? Platja de Migjorn

Es la playa más extensa de la isla, con aproximadamente 5 km de longitud. Se encuentra en la zona sur y está dividida en maravillosas calas de arena blanca, cada una con un nombre diferente: Mal Pas, Ca Marí, Es Racó Fondo, Es Codol Foradat, Des Valencians, ES Arenals y ES Copinar.

Chiringuito y restaurante Blue Bar

El Blue Bar, en Carrer San Ferran, Km 7,8, es un chiringuito tradicionalmente famoso por su decoración azul, imágenes de marcianos y fiestas lunares. Durante el día, es un restaurante que ofrece una combinación de cocina local e internacional, pero a medida que se acerca la tarde, se especializa en atardeceres con DJ, performances alienígenas y eventos.

Ses Platgetes

En la costa norte de Formentera se encuentran tres playas con zonas rocosas donde se puede disfrutar de arena blanca, aguas turquesas y transparentes, y algunos servicios como restaurantes y supermercados.

Es Pujols y Sa Roqueta

Otra playa bastante grande es Es Pujols, que cuenta con un paseo marítimo y se conecta con la playa de Levante Des Trucadors. A pesar de estar ubicada en una zona urbana con mucha gente y comercios, mantiene sus aguas claras y turquesas, al igual que su arena blanca.

Cala Saona

Esta cala se encuentra en la zona oeste de Formentera y es uno de los mejores lugares para disfrutar de la puesta de sol, ya sea en un ambiente de lujo en el Cala Saona Hotel & Spa, que ofrece tardes con DJ y cócteles exclusivos, o en un ambiente más bohemio en el Chiringuito Cala Saona.

Llevant

Ubicada en la costa norte de la isla, con orientación hacia el este, Llevant también forma parte del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, por lo que no tiene mucho que envidiar a su vecina. La ventaja es que suele ser más tranquila.

Cavall d'en Borrás

Esta es la primera playa al entrar en el Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, muy cerca del puerto de La Savina. Gracias a su orientación, es ideal para disfrutar de las vistas a Es Vedrà y Es Vedranell. Conserva una belleza más salvaje, con su bosque de sabinas, aguas cristalinas, arena blanca y posidonia.

Ses Illetes

Esta playa ha sido reconocida varias veces como una de las más hermosas del mundo, gracias al color de sus aguas poco profundas y tranquilas, y a su fina arena blanca. Se encuentra en la costa norte de la isla, con orientación hacia el oeste, y también forma parte del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera.

¿Cuáles son unos de los mejores restaurantes de Formentera? En Formentera hay restaurantes de todo tipo, pero no es tan sencillo saber dónde se puede disfrutar de cocina de calidad a un precio adecuado. Para ello, se puede dar un vistazo a la guía de los mejores restaurantes de Formentera en El Blog de Celeste

Para comer:

Restaurante Es Caló: Ubicado en el Carrer del Vicari Joan Marí, 14, Es Caló, este restaurante frente al mar ofrece unas vistas inmejorables. Se especializa en pescados frescos, arroces y productos locales destacando la langosta mediterránea con huevos fritos y patatas fritas, un plato principal muy popular.

Es Codol Foradat: Ubicado frente al mar en la Venda Descamarí, Platja de Migjorn, este restaurante ha sido reformado y actualizado a nivel gastronómico. Prepara uno de los mejores arroces de Formentera y ofrece una amplia carta de cocina local y productos del mar de alta calidad, como la langosta o la gamba roja.

Gecko Beach Club: Situado en la Playa de Migjorn, Ca Marí presenta dos opciones culinarias: una carta para la piscina y otra para el restaurante, ambas destacando por su oferta de platos de cocina mediterránea, internacional y de fusión. Esta diversidad gastronómica asegura que cada paladar encuentre algo de su agrado. Además, varias noches a la semana, los visitantes pueden deleitarse con los espetos preparados en directo.

Para cenar:

Restaurante Casbah: Situado en Lugar Platja de Migjorn, s/n, rodeado de vegetación y pinos, Casbah es una excelente opción para una cena romántica bien servida. También cuenta con un hotel totalmente reformado. La carta, dirigida por la chef gallega Martina C. Alonso, se centra en el producto local y mediterráneo, con guiños a la cocina gallega. Ofrece platos fijos y otros que varían según la temporada.

Casa Natalia: Ubicado en Carrer Major, 78, Sant Ferran de Ses Roques. Además del restaurante, cuenta con una terraza y una zona interior, así como Charly's, un club con música en vivo y DJs, y un privado con karaoke. La carta se centra en la cocina mediterránea y presenta platos como huevos fritos estrellados sobre patatas y butifarras catalanas o raya a la brasa con mantequilla negra, alcaparras sicilianas y lima. También incluye algunos clásicos del chef como el "bikini de Carles Abellán".

Sa Farmacia: Ubicado en una antigua farmacia en Carrer des Pla del Rei, 10, en Sant Francesc, destaca por una carta de productos frescos de alta calidad, con un enfoque especial en los diferentes cortes de carne, preparados con una maestría inigualable. La cocina es esencialmente mediterránea, con toques de cocina internacional que enriquecen su oferta. Además, se distingue por la excelente gestión de su bodega, asegurando una selección de vinos que complementa perfectamente cada plato.

De compras en Formentera Mercadillo de La Mola: Uno de los lugares más destacados de Formentera es el Mercadillo de La Mola, que abre los miércoles y domingos. Desde su inicio, este mercado ha experimentado muchos cambios debido a la colaboración de diversos artistas y artesanos, quienes exhiben, venden y promueven la artesanía local.

Majoral: Es una joyería de autor con dos ubicaciones, en La Mola y Sant Francesc, donde se eligen las alianzas. Anteriormente, su pieza icónica era la isla o la lagartija típica de Formentera, pero en la actualidad, la posidonia ha adquirido gran importancia en sus diseños.