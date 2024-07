La mejor experiencia de apuestas y casino con 1xSlots Chile

¿Lo tuyo son las apuestas virtuales y los juegos de casino pero no sabes dónde jugar en este 2024? Te traemos una reseña breve de una de las mejores casas de apuestas, 1xSlots Chile, que debes conocer.

Aquí te contamos todo lo necesario para tener una de las mejores experiencias, conocer sobre los bonos y demás.

¿Qué tiene para ofrecer 1xSlots Casino?

Una de las cosas más importantes de conocer respecto a este operador es la cantidad de opciones que tiene para jugar.

Dentro de Chile, la cantidad de juegos de casino en algunos caso suele ser algo limitada, pero ese no es el caso de 1xSlots. Este casino cuenta con más de 1,000 títulos disponibles entre tragamonedas, ruleta, entre muchos otros.

Ahora bien, unas de las desventajas que tiene este operador es el no poder ofrecer apuestas deportivas a los usuarios. Este detalle es importante puesto que en Chile suele ser una de las opciones favoritas para apostar.

Sin embargo, en cuanto a juegos de casino se refiere, también existe la posibilidad de acceder a las apuestas en vivo.

¿En qué tipos de juegos de casino es posible apostar en este casino?

¿Estás buscando variedad de juegos en los cuales apostar? Entonces conocer el catálogo que este operador ofrece es una de las mejores opciones para los Chilenos en este 2024.

Lo primero que podemos encontrar son los tragamonedas, los cuales ocupan la mayoría de juegos del catálogo que se pueden encontrar en la actualidad.

Sin embargo, esto no quita que haya otras opciones en las cuales jugar, como lo vienen siendo los juegos de ruleta, juegos de mesa como póker o baccarat, entre muchas otras opciones.

Además, es posible encontrar una variedad de juegos en vivo, los cuales se dividen principalmente entre:

Juegos populares.

La Blackjack League.

Los demás juegos disponibles se pueden encontrar en el apartado de “todos los juegos”, dentro de los cuales se pueden conseguir juegos de póker, bingo, sic bo, entre muchos otros juegos.

¿Qué tipo de bonos se pueden conseguir en 1xSlots Chile?

En cuanto a bonos se refiere, podemos decir que 1xSlots Casino tiene una variedad de opciones para todos los gustos.

Pese a no tener bonos para apuestas deportivas, por lo que no están disponibles, siguen habiendo bonos para los jugadores de casino.

Por ello, es necesario hablar sobre los diferentes bonos disponibles y qué ofrece cada uno de estos:

Bono de cumpleaños para todos los usuarios verificados. El bono será de $5 USD para apostar en casino.

Paquete de cuatro depósitos para todos los nuevos usuarios para obtener hasta $2,000 USD.

Bonos semanales, los cuales suelen variar entre bonos de depósito, bonos de cashback para juegos de casino, y también giros gratis para ciertos juegos cada semana.

Promociones exclusivas para el Club VIP según el nivel que tengan los jugadores en sus cuentas.

Dejando a un lado el tema de los bonos y promociones que están disponibles, también existen torneos.

Los torneos pueden ser encontrados en una sección única, y estos cuentan con premios bastante buenos y suelen durar entre semanas a un mes, dando oportunidad a todos los jugadores.

Servicio al cliente disponible

En cuanto al servicio al cliente se refiere, este operador no se queda atrás cuando hablamos de sus opciones para ofrecer ayuda.

Actualmente, existen tres opciones para obtener ayuda cuando sea necesario por parte del equipo de soporte. Estos canales son:

Chat en vivo, disponible 24/7.

Contacto en correo a través de un formulario.

Contacto por teléfono a través de un formulario.



Métodos de pago disponibles para una experiencia de calidad en 1xSlots Chile

Luego de completar el registro en 1xSlots, uno de los puntos fuertes de este sitio viene con lo diversos que son sus métodos de pago.

Para ser un casino en Chile, uno de los puntos más importantes es el poder ofrecer depósitos y retiros con criptomonedas. Pero también existen otros métodos, como lo son:

Carteras electrónicas.

Sistemas de pago.

Cupones electrónicos.

Teniendo estas opciones en mente, es importante recordar que ninguna cobra algún porcentaje adicional para procesar los pagos. Además, todos los retiros son procesados de manera inmediata, lo que es una ventaja total cuando se compara con otras casas de apuestas.