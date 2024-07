Schmidt explica la importancia de un configurador 3D en la decoración del hogar

La marca francesa de equipamiento a medida Schmidt explica los beneficios que puede tener contar con un configurador 3D a la hora de diseñar los proyectos del hogar Especialista en equipamiento a medida y funcional, la marca Schmidt, se preocupa de las necesidades de sus clientes y, como resultado de ello, ofrece herramientas capaces de mejorar la experiencia del usuario y que aseguran que su idea de proyecto se cumple y se ajusta a la perfección a sus necesidades. Es el caso del configurador 3D que la marca de decoración ofrece a través de su página web y que luego permite al diseñador-vendedor crear un proyecto 3D en base a los deseos del cliente.

En palabras de Luis Jimenez, Director general de Schmidt España,"el configurador 3D de Schmidt permite a los usuarios personalizar su proyecto de cocina o vestidor de forma online y gratuita a través de varias configuraciones predeterminadas. De esta forma, posteriormente, el cliente podrá enseñar su diseño a su diseñador vendedor asignado que, gracias a ello, les creará un proyecto en 3D adaptado 100% a sus necesidades".

El configurador y el proyecto en 3D de Schmidt

El configurador 3D de Schmidt está disponible tanto para personalizar el proyecto de cocina como el de vestidor. En el caso de la cocina, el configurador brinda 7 opciones de cocinas predeterminadas a las que se las podrá personalizar características como los colores o los tiradores, así como los materiales de las encimeras, entre otros detalles.

Asimismo, en el diseño del vestidor, la web de la marca ofrece 5 configuraciones predeterminadas donde se puede echar a volar la imaginación y personalizar aspectos como los suelos y paredes, los sistemas de aperturas y los colores.

Una vez diseñado en el configurador 3D la cocina o el vestidor deseado, se podrá solicitar una cita con un diseñador vendedor al que, tras enseñarle el diseño, podrá crear un proyecto en 3D todavía más adaptado a las necesidades presentadas basándose también en las terminaciones deseadas o aquellos aspectos que no se han podido incluir en el configurador.

Beneficios del configurador 3D

Algunos de los beneficios que presenta este primer paso del configurador 3D de Schmidt son los siguientes.

Permite una visualización más realista del espacio El configurador 3D de Schmidt permite a los clientes una experiencia inmersiva en la que visualizar el espacio de manera realista para ayudarlos a entender mejor cómo se podría ver el proyecto. De este modo, los clientes pueden probar diferentes combinaciones de colores, texturas y materiales para más tarde enseñarle al diseñador- vendedor.

Mayor personalización Este tipo de herramientas permiten que los clientes personalicen específicamente el diseño de la cocina o el vestidor al detalle y aportan un plus de flexibilidad, ya que, ofrecen la posibilidad de hacer cambios de forma fácil y rápida.

Ahorro de tiempo El simulador 3D de Schmidt permite encontrar ideas de diseño y ofrece la posibilidad de modificar prototipos rápidamente, reduciendo el tiempo de desarrollar y presentar diferentes opciones de diseño.

Mejora la comunicación con el diseñador- vendedor A su vez, este instrumento 3D, facilita la comunicación entre el diseñador vendedor de Schmidt y el cliente, ya que el diseñador podrá presentar un proyecto 3D mucho más personalizado al tener una perspectiva más clara de aquello que el comprador quiere.

Estimación del precio Otra de las ventajas de esta herramienta es que puede mostrar de manera indicativa una estimación del precio que conllevará el proyecto. Asimismo. El cliente podrá en la primera cita con el asesor indicar su presupuesto para que se hagan las adaptaciones necesarias.

Schmidt ayuda a hacer los sueños realidad

Simular un proyecto y un presupuesto en el configurador 3D de la firma no interfiere con que, una vez pedida la cita en tienda para mostrarlo, el cliente contará con el acompañamiento de un diseñador vendedor de la marca que le creará un proyecto 3D que lo acercará más a conseguir su estancia deseada.

De este modo, Schmidt ofrece un asesoramiento personalizado que se prolonga en cada etapa del proyecto: desde que el usuario diseña su proyecto en caso de hacerlo, desde el simulador 3D hasta el montaje, con el fin de lograr que quede totalmente satisfecho.