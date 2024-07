Cómo quitar las manchas del autobronceador, contado por las expertas en cosmética de Aromatherapy Associates, Boutijour y Ambari

El drama de todos los años: el autobronceador mal puesto, pero, por suerte, se puede quitar En cuanto llega el buen tiempo, todo el mundo quiere broncearse. Se quiere hacer rápido y la forma más inmediata es autobronceándose. "Por unas zonas muy bien bronceada que parece que se ha pasado una semana en Canarias vuelta y vuelta en la hamaca, pero por otra, no". Es muy común que, después de haber aplicado el autobronceador, se tengan manchas por todos lados. "Aplicar el autobronceador, mejor dicho, aplicarlo bien, y de manera uniforme, requiere de maña. Primero, se tiene que preparar la piel exfoliando; a continuación, hay que hidratar y, seguidamente, aplicarlo con una manopla específica para que quede lo más uniforme posible. De lo contrario, aparecen los temidos 'manchurrones', antiestéticos y que dan la sensación, incluso, de no tener una buena higiene", advierte Mireia Fernández, directora dermocosmética de Omorovicza. Pero, por suerte, no hay dramas: las manchas del autobronceador se pueden eliminar de una forma más fácil de la que se cree.

"Ojo con las manos". Las manos son clave para aplicarse el autobronceador y, por lo tanto, una de las zonas en las que más producto se puede acumular. "Después de haberlo aplicado, tendríamos que lavarnos las manos inmediatamente. Un desmaquillante en aceite puede ayudarnos a eliminar el autobronceador, tanto si es un autobronceador instantáneo, que es muy similar al maquillaje, como si es de los que actúan progresivamente. Si, por el contrario, las manchas ya están adheridas en la piel y han pasado horas, prueba con un exfoliante", comenta Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Chia Cleansing Balm de Perricone MD. Bálsamo desmaquillante de alta eficacia con Chía y Acil-Glutatión. Limpia y cuida la piel para no irritarla y aportarle antioxidantes. 45€ en Perriconemd.es

Así se elimina el autobronceador del cuerpo

Pero, sin lugar a dudas, lo que más suele preocupar son las manchas por el cuerpo. "La mejor forma de acabar con las manchas del autobronceador en el cuerpo es exfoliándote, tanto con un exfoliante físico como con uno químico. Puedes optar con un gel de ducha granulado, que debes aplicar por todo el cuerpo", sugiere Marta Agustí, directora dermocosmética de Boutijour, quien añade: "Al eliminar las capas más superficiales con células muertas, la piel se verá más uniforme".

Fleur Lotus Body & Hand Wash de Boutijour, es jabón de manos y cuerpo con flor de loto y gránulos exfoliantes. 47€ en Purenichelab.com

Gentle Buffing Gelée es el limpiador exfoliante de Omorovicza que combina partículas naturales de AHA y lufa para una exfoliación suave, pero efectiva, junto con péptidos purificantes de semillas de moringa y extracto regenerador de algas rojas. Este gel, con su lujosa y refrescante textura granizada, ayuda a eliminar la fatiga y la falta de luminosidad de la piel, proporcionando un comienzo revitalizante para el día y mejorando tanto la apariencia como el estado anímico. 73€ en Purenichelab.com

"Si, en cambio, quieres optar por la exfoliación física en seco, puedes servirte de un cepillo exfoliante. Nada más salir de la ducha, cuando la piel todavía está suave, pásatelo por todo el cuerpo. Ojo, ten cuidado, y no presiones mucho porque puede irritar. Ir con paciencia y hacerlo con suavidad", aconseja Bella Hurtado, directora dermocosmética en Aromatherapy Associates.

Body Brush, de Aromatherapy Associates Revive, es un cepillo que se ha diseñado ad hoc para exfoliar en seco sin irritar. La eficacia de este cepillo en concreto está en la forma y el material de sus cerdas, de agave y con las puntas redondeadas, para lograr el efecto y suavizar sin producir un impacto agresivo sobre la piel. 32€ en Purenichelab.com

"O, si lo prefieres, puedes usar algún producto que contenga exfoliantes químicos. Un exfoliante físico puede colaborar en la eliminación del autobronceador, pero un producto con exfoliantes químicos con hidroxiácidos puede ayudar a eliminar, no solo estas, sino también el resto de las manchas por hiperpigmentación", añade Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

Antes de elegir un exfoliante químico para acabar con las manchas causadas por autobronceador, "fíjate que contenta ingredientes como el ácido glicólico, el ácido fítico y la gluconolactona, grandes renovadores de la piel", apostilla Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode.

Adzuki & Ragi Fantasy de Byoode es un exfoliante en polvo para rostro, cuerpo y cuero cabelludo que realiza una doble exfoliación: física, con polvo de arroz, y con ácidos suaves, como la gluconolactona y el ácido fítico, ideal para pieles sensibles. 34 € en Byoode.com

Press & Glow de Medik8 mejora la luminosidad de la piel y hace una exfoliación suave. Es un tónico de uso diario que trabaja con la gluconolactona, un polihidroxiácido perfecto hasta para pieles sensibles. 35€ en Medik8.es

AM Ambari Active10 Essence es una esencia que se usa de dos a tres veces por semana y exfolia la piel con un 10% de alfahidroxiácidos. 105€ en Purenichelab.com.