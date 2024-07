Los másteres destacados por Forbes por su empleabilidad

Los másteres de INEAF son incluidos en el exigente ranking de Mejores Escuelas de Negocio de Forbes, poniendo de relieve el alto nivel de calidad de esta institución educativa La decisión de matricularse en un máster es bastante compleja y son muchas las personas que se apoyan en la decisión de los expertos del sector para elegir la que más se adecúa a sus expectativas. En este sentido, la revista Forbes elabora de forma anual un ranking de mejores escuelas de negocios, aprovechando su consolidada posición como fuente de información de referencia en el mundo business.

El ranking ha contado con algunas instituciones educativas que no habían aparecido en ediciones anteriores. Destaca, en esta edición, el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF) que ha sido incluida en el top 5 de la categoría de "Acceso a la abogacía" gracias a dos de sus formaciones más destacadas.

Concretamente, han ocupado las primeras posiciones de esta categoría el Máster de Asesoría Fiscal, Contable y Laboral y el Máster de Formación Permanente en Compliance y Protección de datos que han superado el alto nivel de exigencia de Forbes.

Empleabilidad y excelencia académica

La revista Forbes a la hora de elaborar su ranking evalúa el nivel de calidad de las formaciones en base a criterios exhaustivos como la accesibilidad al programa, la oferta educativa, la proyección laboral, el nivel de internacionalización o los reconocimientos y sellos de calidad de las instituciones que los imparten.

Los másteres de INEAF ocupan una posición destacada en el ranking por la empleabilidad y el nivel de exigencia que su claustro docente transmite a sus contenidos. Precisamente recoge este ranking que el 65% del alumnado logran contratos laborales en empresas al finalizar el Máster de Formación Permanente en Compliance y Protección de Datos o que el 80% del equipo docente han sido reconocidos con premios a la excelencia académica en el caso del Master en Asesoría Fiscal, Contable y Laboral.

Las casualidades no existen, INEAF es un GOAT de la formación

La trayectoria de más de 18 años de experiencia en la formación online en las especialidades de fiscalidad, laboral, contable y mercantil, los más de 20.000 alumnados formados en sus plataformas virtuales de formación o el uso de la Inteligencia Artificial no han pasado desapercibidos para Forbes.

El equipo de INEAF está compuesto de profesionales en activo que aporta al alumnado un enfoque objetivo sobre las necesidades reales del sector y desarrollan su labor docente dentro de una cultura de formación constante que supone una ventaja competitiva en el mercado laboral.

La oferta formativa de esta institución no se limita a las reconocidas en el ranking de la revista Forbes, sino que abarca multitud de especialidades con uno de los catálogos más competitivos en el ámbito de la formación online. Además, la dilatada trayectoria en el ámbito jurídico ha otorgado a la institución una capacidad de actualización a la siempre cambiante normativa que logra que sus contenidos nunca pierdan vigencia ni calidad.

EDUCA EDTECH Group, líder en formación online

EDUCA EDTECH Group es un conjunto de reconocidas instituciones educativas online donde se encuentra INEAF, que tiene como misión primordial democratizar el acceso a la educación. Uniendo transferencia de conocimiento, desarrollo tecnológico e investigación, el grupo ofrece un extenso catálogo de formaciones en la que prima la Inteligencia Artificial como tecnología clave para ofrecer una experiencia educativa completamente personalizada.

Con más de 19 años de experiencia, EDUCA EDTECH Group ha sido reconocido internacionalmente por diferentes rankings y certificaciones, destacando el compromiso con la excelencia y la innovación en el ámbito educativo tanto en Europa como en Latinoamérica. Más de un millón de alumnos se han formado ya gracias a las plataformas tecnológicas y los contenidos educativos del grupo, que se encuentra en plena expansión.