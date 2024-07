​Vuelve una de las autoras más exitosas en novela romántica, Carla Marpe con «Todos los clichés de mi verano»

Carla Marpe, la autora de romántica que encabezó las primeras posiciones de Amazon con sus novelas de romance erótico Habitación 501 y Habitación 502, regresa con una obra muy estival, Todos los clichés de mi verano, quien ya se ha colgado el cartel de más vendida durante su preventa en sus categorías y ha entrado en el top 100 de la Tienda Kindle general.

1- La primera pregunta es muy obvia. ¿Qué vamos a encontrar en «Todos los clichés de mi verano»?

En esta historia encontraremos una comedia romántica llena de salseo veraniego donde convergen muchos clichés. Hay un grupo de amigas y una unión de situaciones por las que pasará nuestra protagonista que están catalogadas como "tropos típicos" en la comedia romántica.

2- ¿Tienes una época favorita del año por casualidad?

Mi época favorita es la primavera. Aunque reconozco que el verano tiene, pese al calor, ese punto de felicidad «extra».

3- ¿Qué opinas sobre los clichés ya que el título saca el tema?

Creo que todas las novelas los tienen y que la gracia reside en cómo llevarlos. Además, hay algunos que adoro y me gusta mucho leer historias que los contengan.

4- ¿Algún cliché favorito?

Enemies to lovers. Siempre.

5- Tus últimas novelas, Habitación 501 y 502, lo petaron, pero supongo que son muy diferentes a esta nueva. ¿Qué diferentes y, por qué no, similitudes encontraremos?

Esta novela sigue más la línea de Habitación 502 en cuanto a los toques frescos que la llevan a tener ese punto de comedia. Ambas son ligeras y rápidas de leer.

Sin embargo, la extensión de la obra es como en Habitación 501.

Otro punto en común es que, al igual que en las «Habitaciones», he creado ese personaje secundario que me encanta, aunque Sofía siempre será Sofía.

En Todos los clichés de mi verano los personajes son algo más jóvenes y he intentado crear una historia ligera que a mí me gustaría leer en esta época del año.

6- ¿Hay más proyectos en camino?

Por supuesto. Tengo una novela guardada en un cajón, después de verano publicaré por primera vez una obra a cuatro manos y continúo escribiendo tanto en solitario como en tándem.

Las historias que se acumulan en mi mente no me permiten detener el proceso de escritura. Además, y como spoiler, me estoy adentrando en el urban fantasy, aunque creo que jamás podría dejar de lado el romance en una de mis novelas.

7- ¿Qué han dicho quienes han tenido la oportunidad de leer ya la novela?

A mis lectoras cero —y a mi correctora— les ha gustado mucho esta historia. Dicen que es ligera, fresca, está bien escrita y es de esos libros que no sueltas hasta que llegas al final. ¡Ah! Y todas se han enamorado del mismo personaje.

8- La obra incluye muchos diálogos… ¿te gusta este tipo de estilo narrativo?

Me gustan mucho los diálogos, pero creo que nada historia te pide un estilo diferente. Y me encanta que sea así.

9- Para terminar, ¿nos puedes contar algún salseo sobre «Todos los clichés de mi verano»?

Voy a confesar que estoy enamorada del mismo personaje que mis lectoras cero jajaja. También diré que me gusta que no todo sea predecible así que, como siempre, me he divertido muchísimo jugando con la historia y con la vida de la protagonista. La pobre Amaya no sabe lo que le espera este verano...