"Los amores de Kafka", un redescubrimiento kafkiano en el siglo XXI

Recientemente tuve la oportunidad de ver y escuchar LOS AMORES DE KAFKA un extraordinario film de producción Argentina-Checoeslovaca rodada y ambientada en la ciudad de Praga por el año de 1988, protagonizada por Jorge Marrale, además con el valor agregado de la música de Wolgang Amadeus Mozart y también de Johann Strauss.



“Los Amores de Kafka”, podría considerarse como una película de corte neo romántico inspirada en la biografía de Franz Kafka nacido el 03 de Julio de 1883 y fallecido el 03 de junio de 1924, lo sorprendente y revelador es que a FK por sus fotos e imágenes bien podría considerarse que se trató de un escritor sombrío, amargado, pesimista, solitario y hasta lúgubre, tal vez esa expresión Kafkiana se deba a que a FK lo padeció gran parte de su corta vida: la Tuberculosis, que lo aquejó toda su vida hasta la muerte, sin embargo FK en su condición HUMANA: sí conoció el amor y a sus amantes, con todas las dificultades burocráticas y familiares que ello representaba por estar enamorado de una mujer casada que vivía en Viena Austria, nos referimos a Milena Jesenzka, una escritora, periodista y traductora Checa y a pesar de haberse comprometido en matrimonio con Alicia Bauer, de quién finalmente rompió su compromiso, MJ falleció 20 años después de la muerte de Franz Kafka, en 1944 en un campo de concentración Nazi.

Y en el caso de Alicia Bauer ella falleció hasta el año de 1960.

Ficha técnica

Dirección: Veda Docampo Feijóo Guion: Beda Docampo Feijóo Basada en: El argumento de Beda Docampo Feijóo y Juan Bautista Stagnaro Música: Wolfgang Amadeus Mozart Fotografía: Frantisek Uldrich Montaje: Luis César D'Angiolillo Escenografía: Boris Moravec Protagonistas: Susú Pecoraro Jorge Marrale Villanueva Cosse Salo Pasik

CONSIDERACIONES FINALES: En esta película y además de sus amantes, dos personajes fueron decisivos en la vida de Franz Kafka, su padre un próspero y rico judío comerciante que no pudo comprender a su hijo hasta verlo francamente enfermo, y Max Brod, un amigo que fuera determinante para que sus principales obras fueran reconocidas póstumamente, el Proceso, el Castillo y la Metamorforsis a pesar de que el propio FK le ordenó que se deshiciera de las obras y que las quemara, el haberlo desobedecido fue la causa que su obra trascendiera póstumamente en la Historia de la Literatura Universal, que FK no fuera olvidado, a Franz Kafka se le considera el pionero del Expresionismo Alemán, ya que el idioma Alemán lo hablaba y escribía como si fuera su lengua nativa como pudiera haber sido el Checo Franz Kafka un distinguido y Visionario abogado que tuvo en la genialidad en su obra: EL PROCESO, de criticar a priori la Burocracia Impersonal y fría de los sistemas autoritarios y totalitarios como lo fueron el Fascismo y el Comunismo en las postrimerías y mediados del siglo XX, al confrontar en sus escritos, la angustia existencial del individuo frente la maquinaria del Estado, pero al haber caminado ese callejón de los Alquimistas conocido también como el callejón de Oro, del Castillo a la Casa de Franz Kafka recuperamos presencialmente y simbólicamente la memoria de la Obra de FK, intitulada “el Castillo”.

En la película se ve y se escucha claramente el conflicto que le provocó a Franz Kafka, que los funcionarios migratorios del Imperio Astrohúngaro, le anunciaban que su Pasaporte ya estaba vencido y que ello se imposibilitaba visitar a Milena Jesenzka en la Ciudad de Viena, que más que amor imposible, constituiría un amor prohibido y perdido por los convencionalismos sociales. A la muerte de Kafka, el 3 de junio de 1924, MJ escribió en Viena una nota fúnebre e inmortal para el diario Narodni Listy de Praga donde dice "tímido, retraído, suave y amable, visionario, demasiado sabio para vivir, demasiado débil para luchar, de los que se someten al vencedor y acaban por avergonzarlo".

Este proyecto cinematográfico me sorprendió gratamente por la audacia y astucia de los productores, directores, actrices y actores por haber recobrado y recuperado en la ficción cinematográfica: la vida original de Franz Kafka en la nostálgica y bohemia ciudad de Praga, una vida amorosa y atormentada en medio también del antisemitismo y del sionismo de aquella época tan vigente en este siglo XXI.

*Fuentes consultadas: La Metamorforsis y el Proceso de Franz Kafka, prólogo de Milán Kundera Editorial Porrúa S.A y Los amores de Kafka, Wikipedia y los Amores de Kafka, película completa difundida en Youtube.